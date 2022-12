Denuncian que en Zárate se vacuna contra el Covid con dosis vencidas

El sindicato que nuclea a los trabajadores estatales de Zárate, ATE, denunció que en la localidad se está vacunando contra el Coronavirus con dosis vencidas. La acusación la realizó en medio de una medida de fuerza por actualización salarial y en reclamo de personal para las áreas de salud. La gestión de Axel Kicillof no enciende alarmas ya que, de acuerdo a la ANMAT, las dosis contienen una extensión de vida útil mientras que autoridades del municipio cruzaron al gremio.

El municipio luce convulsionado en los últimos días ante las protestas del gremio que no encuentran, como refleja Fernando Pérez, secretario general de ATE, y ante PERFIL, respuestas. Los pedidos ante Osvaldo Cáffaro, intendente de la localidad del Frente de Todos, son varios e incluyen desde la necesidad de incorporar mayor personal en áreas de salud, ya que hay médicos que trabajan de corrido entre 48 y 72 horas sin descanso, insumos y hasta una actualización salarial ante una inflación que carcome bolsillos.

En ese marco, trabajadores del UPA de la ciudad se percataron que las dosis de inoculación contra el Coronavirus que se están aplicando se encuentran vencidas. "Esto decidimos denunciarlo públicamente porque si no decimos nada, somos cómplices. Y cómplices no vamos a ser", dijo el referente sindical, quien admitió que recibió amenazas en su domicilio por sus dichos y responsabilizó al ejecutivo municipal por la precarización laboral que existe.

Las replicas ante las acusaciones llegaron en la tarde del miércoles, por medio de una conferencia de prensa que encabezaron autoridades de Zárate: el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray junto al director de Atención Primaria de la Salud Gonzalo Mariluis y al secretario de Lima Javier Olsen desmintieron a Pérez.

“Los dichos son absolutamente falsos. Las vacunas que se están aplicando se encuentran autorizadas por la ANMAT para la población como refuerzos dentro del calendario de vacunación del Covid y sus fechas de vencimiento en condiciones. Tienen un seguimiento y una trazabilidad dada por el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, con lo cual están perfectamente en condiciones de ser aplicadas”, indicó el secretario de Gobierno.

El funcionario incluso precisó que las dosis de la polémica no se están aplicando aunque no pueden ser descartas por disposiciones gubernamentales. “Se está a la espera de que los organismos de salud nacional tomen una determinación en cuanto a la vigencia o no de esas vacunas, pero insisto, no son las que se están aplicando en este momento”, agregó.

En esa línea, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense aclararon en su contacto con PERFIL que, si bien no tienen conocimiento de lo sucedido en la localidad de Cáffaro todas las vacunas están aptas para ser aplicadas, citando un informe de la ANMAT que señala que se extendió el período de vida útil de las vacunas COVID.