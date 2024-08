Cómo se gestó el desfile libertario en los Martín Fierro Digital

El Martín Fierro Digital fue un desfile de libertarios. Daniel Parisini, conocido en redes como El Gordo Dan, ganó una estatuilla en la categoría "Cuenta más influyente en X", le agradeció a Alberto Fernández por haber “destruido al kirchnerismo” y, debajo del escenario, los militantes de Javier Milei celebraron su ocurrencia con aplausos. En esta nueva edición de los premios, La Libertad Avanza tuvo una presencia destacada entre los invitados y los curadores de las ternas. La batalla cultural, repiten, se tiene que dar en todos los frentes.

Los invitados comenzaron a llegar al Rüt Haus alrededor de las 19:20. Como en cualquier ceremonia de los Martín Fierro, hubo alfombra roja y la previa de la transmisión fue el momento para hacer sociales con copa de vino en mano.

Además de El Gordo Dan, entre los invitados estuvieron, entre otros, el legislador porteño Ramiro Marra, el diputado bonaerense Agustín Romo, el parlamentario del Mercosur Ivan Dubois (quien formó parte de la curaduría de las ternas), el influencer Emmanuel Danann y los youtubers Mariano Pérez (del canal Break Point) y Tomás Jurado (de El Peluca Milei). También estuvo el legislador Yamil Satoro, que si bien no forma parte de La Libertad Avanza, tiene muy buen vínculo con el oficialismo.

Se trata de personajes muy potentes en redes sociales y, muchas veces, polémicos. Por ejemplo: Parisini suele ser señalado (junto con Romo) de estar al frente de buena parte de las agresiones virtuales, de manejar un "ejército de trolls" oficialista y quedó en la mira luego de anticipar la salida de dos funcionarios del Gobierno; y Danann fue noticia en todos los medios en abril, cuando la Justicia lo condenó por hostigar a la periodista Marina Abiuso.

Como en buena parte de los países donde ascendieron partidos ultraderechistas, este sector comenzó a trabajar en su estrategia digital desde hace años y a hacerse un lugar en esta premiación. Marra, en 2023, ganó en la categoría Mejor Contenido Profesional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también fue galardonado en la misma edición como “Mejor Twittero”. Y la diputada nacional Lilia Lemoine participó en el pasado de la curaduría de las ternas y condujo una alfombra roja.

El clima derechista de la ceremonia solo se logró romper una vez, cuando subió al escenario Jorge Pinarello, del canal Te lo resumo así nomás, que fue premiado en la categoría “Mejor contenido de entretenimiento en YouTube”. “¿Dónde está El Gordo Dan? Vamos a volver, vamos a volver para arreglar el quilombo que van a dejar ustedes", le dijo al tuitero.

Por lo demás, la inmensa mayoría de los discursos de agradecimientos esquivaron el barro.

La Libertad Avanza copó los Martín Fierro Digital

Los Martín Fierro son un clásico de la Argentina y hace algunos años la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió crear premiaciones paralelas con el nombre de la marca aunque cediendo los derechos a productoras. El Digital se entregó por primera vez en 2017.

En esta oportunidad, Five Pro Events estuvo a cargo de la producción del evento. Se trata de una productora de espectáculos de Neuquén, propiedad de los hermanos Diego y Cristian De Iraola.

El secretario de APTRA Guillermo Belgeri aseguró que “no hay una vinculación partidaria” entre los Martín Fierro y La Libertad Avanza, pero sí reconoció la notoria presencia libertaria. “Es cierto que son quienes más han trabajado en el universo digital y, de alguna manera, llegaron al poder gracias a las redes. Por casualidad o por elección, algo que excede a APTRA, están muy presentes. Pero no se puede negar que muchos tienen una cantidad de seguidores enorme y ese es un criterio que tiene mucho peso”, contó a PERFIL.

Five Pro Events compró los derechos de televisación, llevó adelante las ternas. APTRA aportó su expertise y a sus miembros se les envió la lista de nominados para que votaran. “Como somos periodistas que estamos especializados en radio y televisión, pero no en los medios digitales, necesitamos la curaduría de la gente que sabe, pero no es por una cuestión ideológica”, agregó Belgeri.

"Estar acá es parte de dar la batalla cultural", aseguró Dubois. Este sector siempre tuvo muy en claro, desde mucho antes de crear un partido, que había que meterse en cada lugar donde hubiera un espacio libre y lograron copar los Martín Fierro Digital.

