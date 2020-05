Designan a Julieta De Gennaro frente a un cargo del Ministerio de Desarrollo Social

Julieta De Gennaro, una de las hijas del histórico referente de ATE Víctor De Gennaro, fue formalmente designada para llevar adelante el vínculo entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Su llegada se concreta en medio de las tareas que enfrenta el Ministerio de Desarrollo Social para repartir alimentos a los sectores más afectados por la pandemia y el aislamiento, y luego del escándalo por los sobreprecios en la compra de insumos.

Julieta es la menor de las hijas del ex secretario general de ATE y ex diputado nacional. Según publicó Noticias Argentina, la joven ya se desempeñaba desde enero pasado el rol de coordinadora de Vínculos con las Organizaciones Sociales, pero recién este jueves se concretó su designación a través de la Decisión Administrativa 644/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, publicada en el Boletín Oficial.

La funcionaria nacional está dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social, que conduce el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La cartera que dirige Daniel Arroyo viene de protagonizar un escándalo por el sobreprecio de alimentos destinados para los sectores más necesitados, lo que derivó en la renuncia de al menos quince funcionarios.

Se trató de una compra por $ 384 millones de alimentos -arroz, aceite, fideos, lentejas y azúcar- en la que estiman que los sobreprecios fueron de $ 108 millones. Finalmente el presidente Alberto Fernández decidió no realizar el pago, aunque situación generó duras críticas de referentes sociales y de la oposición, que pidieron explicaciones oficiales a través del Congreso.

Los movimientos sociales entraron de lleno en la gestión de Alberto Fernández

Además, el referente de la CTEP Juan Grabois denunció que no llegan alimentos a miles de comedores sociales de todo el país: "En este momento, en el tema de alimentos no roban y no hacen. El problema es cuando vos no podés resolver los problemas de la realidad de manera eficiente y con la celeridad que requieren. Pero no es culpa de Arroyo, de Alberto (Fernández), ni de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Es culpa de toda la sociedad, que es recontra hipócrita".

DR EA