Diego Chaher, un hombre que ya demostró poder para el desguace

“Nada oficial”, sostienen en Casa Rosada ante la consulta sobre si finalmente Diego Chaher se hará cargo de las empresas públicas desplazando a Mauricio González Botto, hombre puesto por el expulsado Nicolás Posse. Se trata, en efecto, de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado.

Sin embargo, el hombre nacido en la provincia de Mendoza, que tuvo un paso por una de las empresas del grupo Vila-Manzano y que también trabajó en la Corporación América, se hará cargo de un paquete de empresas que manejan miles de empleados y cajas multimillonarias.

Chaher se ganó la confianza de este gobierno ejerciendo su rol como interventor de los medios públicos (TV Pública y Radio Nacional) y de la agencia estatal de noticias Télam.

Chaher hace base mayormente en las instalaciones de la TV Pública y va poco a Télam, cuyas sedes se encuentran en la avenida Belgrano 347 y Bolívar 531. Solo mantiene allí entrevistas con aquellos trabajadores que han aceptado los retiros voluntarios. Son en total cerca de 300. Chaher recibe permanentemente notas por parte de los trabajadores para que se les permita acceder a sus lugares de trabajo y también para que retire las vallas. Sin embargo, no accedió a ninguno de los pedidos ni tampoco tuvo reuniones formales con representantes de los trabajadores de Télam.

Semanas atrás, Chaher decidió que se elimine todo tipo de contenido digital de los medios públicos. En Casa Rosada, avalan el rumor de que la agencia se convertiría en una suerte de agencia de publicidad pero está por definirse.

Con todo, lo realizado por Chaher en los medios públicos ha sido suficiente para que quede a cargo de jugosas cajas, mientras Milei y su asesor Santiago Caputo definen el formato de los traspasos.

Chaher desembarcará con un rol en el Gabinete y su llegada deberá coincidir con la salida de González Botto. Según explican en Casa de Gobierno, González Botto podría quedarse en Aysa, en el lugar actual que ocupa. Además, no cae mal en el entorno presidencial como otros personajes venidos del riñón de Posse. Al mismo tiempo, es importante que la salida de González Botto coincida con el ingreso de Chaher por el poder de firma y para que no haya discontinuidad administrativa.

La llegada de Chaher deberá coincidir además con un nuevo formato que tenga la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Guillermo Francos. El presidente Javier Milei junto a Francos y su asesor Santiago Caputo definirán la estructura que tendrá la nueva jefatura y, por lo tanto, en qué lugar del organigrama se ubicará la secretaría que ocupe Chaher.

Las empresas que controlará

◆ Aerolíneas Argentinas: la empresa no tuvo transferencias y cuenta con más de 11 mil trabajadores. El Gobierno planea transferírselas.

◆ Aysa: la empresa tiene rojo operativo pero su impacto de obras en el AMBA es clave.

◆ Sofse: es la empresa más grande del conglomerado de empresas de ferrocarriles; cuenta con más de 23 mil trabajadores.

◆ Arsat: la empresa es clave en el área de telecomunicaciones. Sin embargo, no se le transfirió fondos; el Gobierno la deja en vía muerta.

◆ Corredores Viales: la empresa tuvo una caída de recursos del 87%. Maneja un área sensible, como el mantenimiento de rutas nacionales.

◆ AGP: es una de las pocas empresas que tienen superávit; pero además administran los puertos por los que pasan las exportaciones y riquezas del país.

◆ Fabricaciones Militares también tuvo una merma sustancial de recursos: es clave para la producción de insumos de seguridad y exporta material a Perú.

◆ Yacimientos Carboníferos Río Turbio: la empresa sufrió poda de recursos y formó parte de la negociación de Casa Rosada con Vidal por la ley Bases.