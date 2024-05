Hernán Lombardi: "El sistema público de medios como está no va más"

Hernán Lombardi insistió con la necesidad de una reforma total en los medios de comunicación, afirmó que la Ley Bases es una "excelente noticia para los argentinos" y defendió el ajuste del Gobierno en los medios oficiales. “Con respecto a la agencia Télam, yo pienso que tiene que ser cerrada”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Lombardi es diputado nacional de Juntos por el Cambio y vocal de la Comisión de Libertad de Expresión. Recientemente, se refirió a la Ley Bases y afirmó que “es excelente, porque remueve cosas que los argentinos venimos discutiendo desde los inicios de la democracia”.



Alejandro Gomel: Me imagino que está preocupado con lo que está pasando con la relación del presidente Milei con los periodistas...

Me parece que es un momento de la Argentina donde todas las estructuras se discuten de nuevo. Con respecto a este tema en particular, desde la comisión de la libertad de expresión y desde la Cámara de Diputados, pedimos que se haga un listado de todos los periodistas que se puedan sentir agraviados o molestos, no solo con las expresiones, sino en general, por lo que está sucediendo en el país, para que vengan y expresen su posición.

AG: ¿Habrá que pedirle que baje un cambio al Presidente? Es difícil, su estilo lo conocemos. A veces da la sensación de que sigue hablando como panelista y no como presidente...

Bueno, antes que nada hay que escuchar a todo el mundo, por eso cito a la comisión de Lobertad de Expresión. Me parece que en el siglo XXI las cosas vienen muy distintas y hay que entender cómo son los estilos de comunicación en esta Argentina y en el mundo en general.

Hay que entender que hay cambios que, aunque uno no los entienda, están. También hay que distinguir el fondo de la forma.

AG: Me perdí con esa expresión, ¿qué significa?

Distinguir el fondo de la forma quiere decir que a veces se usan expresiones más contundentes para llegar a poblaciones cada vez más amplias. Es evidente que hay algo que está cambiando en todo el sistema de comunicación en el mundo.

AG: ¿Qué balance hace de lo que pasó en el Congreso con la Ley Bases? ¿Habrá aprobación en el Senado?

Salió la Ley Bases, que es una excelente noticia para todos los argentinos desde nuestro punto de vista. Es excelente, porque remueve cosas que los argentinos venimos discutiendo desde los inicios de la democracia, por ejemplo: las relaciones laborales.

Las relaciones laborales vienen de décadas y décadas de estar en el mismo lugar, y todo el mundo reclamaba un cambio. Bueno, estos cambios que votó el Congreso con la Ley Bases el otro día van a ayudar a que haya más empleo registrado en la Argentina.

Yo creo que todo argentino de bien quiere que haya más empleo registrado, más trabajo. Me parece que va a ayudar notoriamente a las PyMEs, particularmente en algunos aspectos: la eliminación de las multas, que eran una locura, o la creación de un fondo de desempleo, como tiene la Unión Obrera Construcción hace décadas, y que funciona mejor que otros sistemas más rígidos.

Me parece que esa línea, obviamente aumentando el período de prueba, tiene claramente que ver con lo que nosotros pensamos que es clave en la Argentina, que es crear más trabajo registrado. Eso es tremendamente positivo. Y obviamente la inversión. Vos votaste un régimen de inversión que favorece a la Argentina, porque es lo único que mejora el salario. La inversión mejora la productividad, entonces, es la mejora consistente del salario, es la mejora de la productividad y la economía. Para que la productividad mejore, necesitas más inversión.

Entonces, en el fondo, tomás medidas que son imprescindibles para la recuperación del salario y del empleo en Argentina. Eso vale toda la ley. Ahora, la ley tiene cientos de aspectos positivos. Rediscutir lo que es el empleo público en el país parece necesario hoy, sin ninguna duda, y hay un gran capítulo dedicado al empleo público.

AG: ¿En el mientras tanto no pueden quedar un tendal de despidos en el camino?

La única forma que el Estado crezca de verdad es sacarle el pie que el Estado le puso encima a la actividad privada. Yo digo, vamos a un número concreto: durante el kirchnerismo se pasó del 22% del peso del Estado sobre el PBI a casi el 40%. Prácticamente se duplicó el peso del Estado.

Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, en ese sentido, es volver a una situación que enfrentan todos los países del mundo. Porque me decís: “No, pero mira el riesgo que corremos”. El riesgo que corremos es seguir como estamos.

El riesgo que corre la Argentina es no cambiar. El riesgo lo tenemos si mantenemos el status quo que nos trajo a la decadencia. Tenemos que cambiar. ¿Hay algo que funciona tan bien que no vale la pena ser debatido? Si están funcionando muchas cosas mal tenemos que rediscutir todo.

Claudio Mardones: ¿Qué espera usted que suceda con la presidenta de la comisión, María Emilia Orozco? ¿Cuál es su respuesta ante los planteos del peronismo que cuestiona el arranque de esta comisión?

Yo diría que el peronismo, que durante años no citó la libertad de expresión, no tiene autoridad moral para hablar de esto. Como usted recuerda, orinaban fotos de periodistas, les tiraban dardos. Yo era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo hacían abajo de mi despacho.

Invitaban desde la Televisión Pública a perseguir a periodistas desde el programa 678. Primero, invalido cualquier autoridad moral del kirchnerismo, ahora, como yo le dije, a mí me parece que hay que ir citando y que tengan la posibilidad de expresarse todos los que sientan sus derechos vulnerados.

Ahora, con respecto a la agencia Télam, le voy a decir una cosa: yo pienso que tiene que ser cerrada, y hace tiempo lo pienso. La expresión tiene que ver, en su mayoría, de un grupo que se arroga la decisión de hacer propaganda kirchnerista con los fondos de todos. Esto lo pienso con claridad, así que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Ahora, le hago una pregunta retórica, a ver si usted me ayuda a responderla. ¿Hace 45 días no está funcionando la agencia Télam? ¿más o menos?

CM: Sí.

¿Alguien se siente menos informado en la Argentina? ¿Conoce algún ciudadano que diga “extraño Télam”? No es así.

CM: La mayoría de los medios del interior, diputado. Es un tema que ha sido resaltado por buena parte de la comunidad periodística. La ausencia del caudal informativo de la agencia Télam, las fotos que genera la cobertura periodística y deportiva. Una cuestión tiene que ver con la discusión en torno al futuro de las empresas públicas, y otra cosa es lo que está pasando con centenares de periodistas que están acampando frente a la agencia.

Yo creo que no, que no es así. Los argentinos estamos igualmente informados que hace 70 días. Y creo que este gasto, en un país donde "no hay plata", como dice el Presidente de la Nación, es un gasto que el país no puede afrontar.

Y además, usted sabe todas las cosas que surgieron desde ahí justamente para ahogar la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión tiene que ser que todos se puedan expresar, y no solo algunos.

CM: Bueno, usted intentó cerrarla y no tuvo mucho éxito. ¿Qué pasó al final? ¿Hace alguna autocrítica con eso?

Mire, nosotros despedimos a 390 personas, trabajaban alrededor de 1000 personas. Es la redacción más grande de la Argentina, y no cumple un bien socialmente necesario. Usted, con honestidad intelectual, ¿cuánto hace que no lee un cable de Télam? No lo lee, ¿vale la pena?

CM: Es que usted no es periodista. Yo como periodista le puedo decir que sí. Es una mayorista de información donde los cables son muy leídos por todas las redacciones. Usted quizás no pisa una redacción hace mucho y no conoce esa dinámica, habla como diputado y como ex funcionario de Macri que intentó cerrar la agencia. Pero, sería bueno que en ese contexto, teniendo en cuenta que forma parte de la comisión de libertad de expresión, tuviera un poco presente cuál es la oposición que tiene buena parte de la comunidad periodística sobre la ausencia de una agencia de noticias como Télam. Lo veo muy convencido.

Si yo piso o no una redacción es algo que usted no sabe, así que le pido que no ponga en mi vida cosas que no sabe. Y está introduciendo en las preguntas parte de las respuestas. Así que, perdóneme, usted pregunta y yo respondo. Me parece muy bien su opinión y la considero, pero no es así.

Conozco cientos de periodistas que dicen “esto no sirve más”, y es así. Ahora, el cambio tecnológico marca que ya nadie lee teletipos en el mundo, porque está internet, porque hay otra forma de comunicarse. Usted siga con su verdad y yo sigo con la mía.

CM: Patricia Bullrich dijo, por ejemplo, que la agencia Noticias Argentinas no existía y sigue existiendo. Evidentemente parece que hay un recorte sobre el mercado de medios que a veces no lo tienen muy presente.

¿Usted sabe cuántos trabajadores tiene Noticias Argentinas?

CM: Sí.

¿Cuántos?

CM: Es una agencia mucho más chica, ¿pero qué tiene que ver eso?

Pero hablemos de números.

CM: Pero además no es una agencia nacional que tiene corresponsalías en todo el interior del país.

Muy bien, no la tiene, está diciendo que es menos del 10%. ¿Cuál fue la otra agencia que existió en la Argentina?

CM: La agencia DyN.

Dyn. ¿Qué pasó con la agencia?

CM: El Grupo Clarín la cerró.

Sí, la cerraron. ¿Por qué? porque no la pudieron sostener. ¿Cuántos empleados tenía al momento de ser cerrada? Yo le pregunto porque yo sí conozco, usted dice que conoce... ¿Cuántos tenía?

CM: Es evidente que ahí usted hace una comparación para poder sostener lo que está pasando en Télam. Le vuelvo a insistir, usted intentó cerrar Télam y no pudo. En ese contexto, había otro mercado de medios también. Trata de hacer una comparación está bien, pero forma parte de ese recorte en el que usted viene insistiendo desde que intentó cerrar Télam...

Le voy a dar las respuestas. DyN tenía también el 12% de trabajadores de Télam y fue insostenible. Algo está pasando, si usted quiere cerrarse a un sistema autoritario, que lo es, porque solamente le dan voz a algunos, que es antieconómico y que es obsoleto, bueno. Por algo la influencia de los cables en el mundo se han reducido. Bueno, usted manténgase en el sistema obsoleto. Nosotros pensamos que hay que modernizar la Argentina.

AG: Lombardi, lo saco del tema Télam porque sabemos su posición...

Me pongo enfático porque a veces siento que en vez de hablar del tema objetivo se hace una defensa corporativa. Yo creo que hay que terminar con las defensas corporativas en la Argentina.

AG: Está muy bien, lo que sí, sobre todo hoy, el día de la libertad de expresión, vamos a coincidir que cuantas más voces haya hay más pluralismo. ¿El Gobierno quiere tener un sistema de medios públicos como el de Inglaterra en la Argentina?

Estoy convencido que este sistema así como está no va más. Pienso que hay vivos que ganan, por ejemplo en Televisión Pública, cinco veces lo que gana usted, y que están viviendo de privilegios.

Ayer estaba hablando con gente que trabaja en Televisión Pública, siempre amenazados permanentemente por los sindicalistas que ahí manejan la situación, y se manejan con cuatro veces más de gente de lo que se maneja un canal privado. La BBC tiene un presupuesto de 10 mil millones de libras. Acá no tenemos ese monto.

AG: Pero más allá del presupuesto, es el concepto...

Yo pienso que en el final del camino existe una responsabilidad del Estado en dos aspectos. En que la luz y las noticias lleguen a los lugares más remotos del país, donde no llega el sector privado. Yo defiendo que la radio nacional llegue a los lugares de frontera. Defiendo Radio Nacional esté llegando a la Quiaca o a Alto Río Senguer en la provincia de Chubut, porque ahí no llega nada, y defiendo ese rol en la lucha contra las fake news, que son un lugar muy complicado con respecto al sistema de información en el mundo, y me parece que ahí tiene que haber un rol de medios, idealmente con control parlamentario, que trabaje sobre eso. Pero todo está tan sobredimensionado y ha sido tan utilizado para privilegios que creo que lo primero que hay que cambiar es eso, radicalmente.

AG: ¿Lo que preocupa es que considera que no se puede dejar simplemente que el mercado regule lo que tiene que ver con los medios?

Lo acabo de decir, la lucha contra las noticias falsas. La generación sistemática de las noticias falsas es un rol del Estado que viene. Pienso eso.

