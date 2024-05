Rubén "Pollo" Sobrero: "El Gobierno tiene representación en la sociedad, pero ya empezó a cambiar el humor"

Rubén "Pollo" Sobrero señaló que el surgimiento de figuras como Javier Milei se explica por los gobiernos anteriores, que no supieron solucionar "la pobreza estructural" del país. “Creemos que la CGT tiene que tener una actitud un poquito más decorosa y hacer de verdad un plan de lucha para frenar este intento de Ley Ómnibus en la que no hay ni medio artículo que vaya en defensa de los trabajadores”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rubén Sobrero es secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del Ferrocarril Sarmiento y dirigente de izquierda socialista. Fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2023 y candidato a vicepresidente en 2007.

Ayer, durante la movilización que encabezaron varias centrales obreras por el 1° de mayo, se sostuvo que van a intentar un paro de 36 horas para frenar el ajuste. ¿Cuál es su balance de la jornada de ayer?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me parece que fue una buena jornada. Un 1° de mayo que, más allá de que todos son importantes para nosotros porque es nuestro día,esta vez se da en el marco de una ley donde se aplica una flexibilidad laboral, donde se avanza contra derechos de trabajadores, y donde queda claro que fue toda una ley que lo único que hace es beneficiar a los grandes empresarios.

Es decir, nada que no haya dicho el Gobierno actual, ¿no? Pero que bueno, en algún momento los trabajadores iban a reaccionar y empiezan a hacerlo. Así que me parece que fue un buen comienzo.

La reforma laboral y la "caja sindical": por qué beneficia a la CGT | Perfil

Por un lado tenemos un paro general de transportes, le sigue uno general y lo que usted plantea ahora es un paro de 36 horas.

Sí, lo que pasa es que son distintas cosas. Lo del día lunes es un paro de todo transporte porque al volver a aplicar el impuesto al trabajo, en un momento donde le bajan los impuestos a las riquezas, nosotros no estamos de acuerdo con que tengamos que pagar un impuesto por ir a trabajar, me parece que es ridículo, es una discusión que ya nos costó mucho tiempo quitarla, y ahora que te lo vuelvan a aplicar y que, por otro lado, a los ricos les quiten una parte de ese impuesto, nos parece que es algo totalmente malo para los laburantes.

Ahora, nosotros vemos otro problema: le vengo exigiendo a la CGT que tiene que tomar con mucha más fuerza los reclamos. Por ejemplo, en el sistema ferroviario, la presidencia de la empresa ha hecho un memorándum la semana pasada, en la cual le pide al Gobierno 56.000 millones de pesos para despedir 3000 trabajadores en una primera etapa de tres meses, en el primer semestre, y otros 56.000 para la segunda etapa también de tres meses. Esto significa que vamos a perder 6000 trabajadores; se van a cerrar obviamente ramales y se van a perder servicios. La verdad que esto ya lo vivimos en los 90' nosotros, y no queremos ver cómo nuestros compañeros quedan en la calle, solamente para, como dicen ellos, limpiar las líneas ferroviarias para ver si después las pueden concesionar.

Nosotros ya vimos lo que son las concesiones privadas en el sistema ferroviario, no está de más recordar lo que pasó en Once, lo que pasó en Castelar, lo que pasó en Once II, lo que pasaba en El Roca, donde los trenes no llegaban a la Constitución, esto lo vivimos. Entonces, obviamente, creemos que la CGT tiene que tener una actitud un poquito más decorosa y hacer de verdad un plan de lucha para frenar este intento de Ley Ómnibus en la que no hay ni medio artículo que vaya en defensa de los trabajadores, porque todo va en defensa de los empresarios, todo. Me parece que así no va la cosa.

Trenes privatizados.

Hay versiones que plantean que la cúpula CGTista llegó a un acuerdo con el Gobierno para reducir la modificación laboral, y por eso no hubo manifestaciones de la asociación frente al Congreso. ¿Cuál es su propia visión del rol que está cumpliendo la conducción de la CGT?

Yo soy muy crítico con los dirigentes gremiales de este país. Excepto por algunas excepciones, la verdad hay muchos dirigentes gremiales que son parte del problema. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas?

Cuando vos ves dirigentes gremiales multimillonarios que no representan a los trabajadores, no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos que debe ser un sindicato. Por eso, ayer nosotros marchamos separados de la conducción de la CGT, porque no queremos quedar pegados a algunos de los dirigentes que no nos interesan.

Fue llamativo que el día lunes, cuando se discutía la Ley Ómnibus, la CGT nos haya convocado a una medida, un paro, una marcha, algo. Pero también fue llamativo el rol que cumplió con Alberto Fernández y con Macri. El Gobierno dice que durante los últimos cuatro años se callaron la boca, pero no se callaron la boca durante los últimos cuatro. Se callaron durante los últimos ocho, porque con Macri también lo hicieron.

Entonces tenemos dirigentes gremiales que creen que los sindicatos son para controlar a los trabajadores, cuando en realidad son para representar a los trabajadores, no para controlarlos. La verdad que yo tengo muchos años en esto y no creo que nada sea casual. No creo que lo que más le preocupaba a los gremios, que son las cuotas societarias, la constructividad y las cosas que afectan directamente a los gremios, haya sido sacado. Por otro lado, dejaron todo lo que afecta al laburante. Permítanme, por lo menos, dudar.

Mugica, Rucci y los “pequeños burgueses” montoneros | Perfil

Cuando hace estas críticas a la cúpula sindical, ¿puedo inferir que Milei es la consecuencia de esos errores anteriores de la dirigencia, en la cual está la CGT?

Milei es producto de 40 años de un sistema democrático donde hubo alternancia de casi todos los partidos mayoritarios y ninguno pudo resolver los problemas de fondo de la clase obrera y de la clase media. Si bien, durante el kirchnerismo hubo mayor consumo, eso no está en duda, no está en discusión, la pobreza estructural viene en caída libre.

Para graficarlo claramente, mi abuelo se pudo comprar dos terrenos y hacer dos casas, y eran laburantes e inmigrantes italianos, y en los dos terrenos construyeron una casa para cada uno de los hijos. Mi papá se pudo comprar un terreno y pudo hacer la casa, yo no pude. Cuando hablamos de pobreza estructural, eso es a lo que nos referimos. El trabajador, con su salario, no puede ni tener lo básico, que es tener un techo para vivir.

Alguna vez un funcionario macrista se refirió a que los trabajadores de salario mínimo" se creyeron que podían tener vacaciones, que podían tener un celular, que podían cambiar un televisor, comprar un plasma", y claro que podemos, porque tenemos derechos, porque trabajamos y ponemos el país en funcionamiento todos los días. Claro que tenemos derechos.

Estamos discutiendo salarios que están muy por debajo de la línea de pobreza. Miro cómo presentan a un tipo, Presidente de YPF, que se votó 72 millones de pesos de sueldo, ¿cómo es esto? Los senadores sí pueden aumentarse los sueldos y son los mismos que te lo bajan a vos y te ponen impuestos. Los funcionarios te hablan de la casta y meten a toda su familia a trabajar, como Adorni y como Menem. Nos están tomando el pelo.

Se que esto va a pasar, y cuando pase, quizás dentro de un par de años, lo recordemos tragicómicamente como lo recordamos a De la Rúa, a Menem y a todos esos impresentables que hemos tenido como presidentes, pero la verdad es que mientras que esté, la estamos sufriendo.

El derecho a comer todos los días | Perfil

Sus abuelos y padres podían comprar un terreno y comprar una casa, ¿mientras que en el kirchnerismo los obreros podían comprarse un televisor y un celular?

Claro, el consumo básico. Había un poco más, pero no acabaron con la pobreza estructural. Esa es la crítica que yo siempre he tenido.

Usted dice que Milei es la consecuencia de que durante 40 años no se pudo acabar con la pobreza estructural. Usted debe tener entre sus representados personas que por eso mismo votaron a Milei. Me gustaría saber, ¿alguno de ellos hoy piensa distinto o seguiría votando por Milei y mantienen esperanza en él?

Cuando vos hablas con algún laburante que votó a Milei, tenés varios argumentos por los cuales lo votó. El principal, así visto a vuelo de pájaro, me da la impresión que es el odio que hay hacia el kirchnerismo. Es un sector de trabajadores que es muy grande. Yo describo, no opino.

El otro tema, recuerdo perfectamente cuando nosotros hacíamos la campaña electoral y hablábamos con los trabajadores y decíamos, "mirá que vas a perder los derechos de vacaciones" y vos te encontrabas con casi la mitad de la gente que parabas que te decían, "¿qué derechos? Si yo no tengo derechos". Vos tenés un 40% de los trabajadores que están en negro, que no tienen vacaciones, que no tienen derecho a nada.

El discurso que compartió Cristina Kirchner por el Día del Trabajador: "Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario"

Entonces íbamos a discutir y ya ibas perdiendo dos a uno porque vos ibas a hablar de algo a alguien que era música de otro planeta, porque la cantidad de desocupados que nos cruzábamos en la campaña electoral o que laburaban en un Rappi, o en esos trabajos esclavos que hoy vemos todos los días, no tienen nada que ver con, por ejemplo, la realidad que tenemos los ferroviarios, que tenemos un trabajo en blanco, derecho a vacaciones y derecho a enfermarnos. Entonces, todo ese combo de cosas yo creo que son una de las consecuencias del voto Milei.

Ahora, yo lo que estoy viendo, y permítame dialogar con usted, es algo que los medios nos dicen que no es así. Los medios dicen que todavía sigue teniendo el Gobierno una gran representación entre la sociedad, pero la gente que votó a Milei, por ejemplo, con los ferroviarios que yo he estado, empiezan a demostrar una ruptura grande.

Empieza a haber cuestionamientos, por ejemplo, el otro día tuvimos una asamblea y varios compañeros que hablaron en la asamblea, dijeron que votaron a Milei pero que van a salir a enfrentar el tema de los despidos, de las privatizaciones, como fue en la marcha de la educación. Entonces me da la impresión de que se vende una cosa por muchos medios que, o no es la realidad, o por lo menos empieza a cambiar la realidad.

Encuesta: la imagen de Milei cayó en 15 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires | Perfil

Los medios reproducen lo que dicen las empresas que miden la opinión pública. De hecho, existen ensayos científicos sobre que la gente responde de manera distinta a como respondía en el pasado. La única y verdadera encuesta son las elecciones.

¿Sabes dónde se ve? Me llama la atención cómo le cuesta a muchos periodistas entrevistar a la gente en la calle. Que antes no pasaba. No sé, capaz que es una percepción mía, pero cuesta mucho hacer una entrevista en la calle. La gente no quiere hablar, como que está enojada.

Pero bueno, es una percepción de alguien que creo que lo ve de afuera. Veo un cambio en la sociedad, hay un debate dentro de la sociedad con todo lo que está pasando.

MVB FM