El salario mínimo fijado para febrero apenas alcanza para vivir seis días

Una familia tipo necesitó contar con un presupuesto diario de $28.400 para cubrir sus gastos en enero. Así lo determinó un estudio del Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), que midió los gastos en bienes y servicios de una familia tipo en CABA, y que arrojó un total de $852.236,05 mensuales.

Durante ese mes el Salario Mínimo Vital y Móvil mantuvo los valores de diciembre, de $156 mil, aunque la inflación durante ese mes fue del 25,5% y la de enero del 20,6%. El valor sirve de referencia para definir no solamente el monto mínimo de ingresos que debe recibir un trabajador, sino también jubilaciones, asignaciones y cuotas alimentarias.

Después de una fallida reunión con representantes de empresas y sindicatos el Gobierno fijó una suba del 15% para febrero y del 12% para marzo, con lo que el sueldo mínimo de febrero será de 180 mil pesos y el de marzo de 202 mil.

Una pareja con dos hijos necesitó en enero $ 596 mil pesos para no ser pobre

Tomando en cuenta el valor que el salario tendrá en febrero y el presupuesto diario que una familia necesitó en enero, ese sueldo mínimo alcanzaría para los gastos de seis días. Eso sin contar la inflación esperada para el segundo mes del año, que las consultoras estiman seguirá en los dos dígitos, aunque parece desacelerarse. El CESyAC estimó que las subas de enero se sintieron más fuertemente en productos de limpieza (31,49%) y comestibles y envasados (23,59%). En cuanto a los servicios, los colectivos (45%), la medicina prepaga (40%) y los subtes (37,5%) lideraron el ranking. La cifra que mide el CESyAC toma en cuenta valores que la canasta básica no: entre otros, el alquiler de vivienda y los gastos de un auto con diez años de antigüedad. Por eso, estimaron, el monto diario destinado a adquirir productos de consumo masivo fue de $9747, mientras que contratar los servicios básicos tuvo un costo diario promedio de $18.660. El salario mínimo tampoco alcanza para cubrir bienes de primera necesidad: con esos valores se necesitaría un ingreso superior a los $290 mil.

El atraso del salario se sigue acentuando. Si se toman los valores del mes de noviembre, por ejemplo, una familia tipo necesitó $19.000 diarios para afrontar sus gastos y el salario mínimo ($146 mil) alcanzaba para cubrir poco más de siete días de ese presupuesto. En diciembre, también según el CESyAC, una familia necesitó $25.341 diarios para solventar los gastos, lo que con un salario de $156 mil alcanzó para cubrir seis días. En enero, y tomando en cuenta el salario mínimo sin actualizaciones, la cifra alcanzaría para cubrir el gasto de cinco días: uno menos que en diciembre y dos menos que en noviembre.

En pesos, el salario mínimo creció, de enero a enero, un 138%, casi 120 puntos por debajo del incremento en el índice de precios interanual.

Medido a valor del dólar oficial, en el último año el salario mínimo pasó de representar US$ 355 en enero de 2023 a US$ 184 en enero de 2024. En tanto, a valor blue, pasó de US$ 170 a U$S 128. Teniendo en cuenta estos valores, el salario mínimo cayó un 25% en un año a valor de dólar blue, mientras medido a precios oficiales y después de la devaluación la caída fue más estrepitosa: bajó un 48%. La inflación interanual en este periodo fue de 254,2%.

Si se toman en cuenta los datos de los últimos meses, de noviembre a diciembre el salario en dólares a valor oficial bajó un 51% (pasó de US$ 386 a US$ 188) y de diciembre a enero un 2,1% (de US$ 188 a US$ 184). A valor blue la caída representó un 3,1% de diciembre respecto a noviembre (que pasó de los US$ 161 a los US$ 156) y del 17% en enero respecto a diciembre (que pasó de US$ 156 a US$ 128 teniendo en cuenta el valor del dólar al cierre de enero).

A valores del dólar libre el salario mínimo establecido para febrero sería de US$ 161 y de US$ 210 a valores oficiales.

Los salarios argentinos medidos en dólares están entre los más bajos de la región. Según el portal estadístico Statista, el mejor posicionado es Costa Rica, con un salario mínimo de US$ 687, país al que le siguen Uruguay, con US$ 570; Chile, con US$ 521; Ecuador, con US$ 460; México, con US$ 440; y Guatemala, con US$ 417. Por debajo, pero encima de los US$ 300, están países como Paraguay, Bolivia y Colombia. Brasil (US$ 291), Perú (US$ 277) y República Dominicana (US$ 245) se encuentran casi al final en el ranking. Argentina y Venezuela son los que presentan los sueldos mínimos más bajos, con valores de US$ 152 y US$ 3,61, respectivamente.

Además de tener los salarios más bajos, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo en 2023, con una variación interanual del 211,4%. De enero a enero esa cifra subió 40 puntos y, de acuerdo a las proyecciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), llegará a valores anuales similares en 2024.

Según los últimos datos del Indec, una pareja con dos hijos necesitó $596.823 para no ser pobre, es decir, 3,5 salarios mínimos.

El CESyAC estimó que las subas interanuales más importantes se dieron en productos como el arroz, que tuvo un incremento del 772,32%; los fideos, cuyo precio creció el 413% y la yerba mate, que incrementó su valor en un 346,86%.

Con un salario mínimo a valores de enero, el presupuesto diario asciende a los $5.200, valor que en febrero pasará a ser de $6.000. Ese presupuesto, según los precios informados por el Indec en enero, alcanzaba para comprar un kilo de carne picada común y un litro de leche.