El retorno del crédito hipotecario: por qué vuelven los bancos al negocio y la "guerra bancaria" que se viene

El Banco Hipotecario fue el primero. Él siguieron el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Supervielle. Hace pocas horas otra entidad privada, el Banco del Sol, de Sancor Seguros, también anunció su intención de comenzar a ofrecer créditos a largo plazo para la construcción y compra de viviendas apelando a préstamos hipotecarios.

Nuevos créditos hipotecarios: un economista pide precaución antes de tomarlos

Los motivos para esta vuelta del crédito son varios, pero hay un elemento fundamental: el enorme excedente de pesos que los bancos tienen y que no puede seguir canalizando a través de préstamos al Estado nacional. El fuerte ajuste fiscal que comenzó a implementar el gobierno nacional de Javier Milei tuvo otro efecto colateral: el gobierno comenzó a reducir buena parte de sus necesidades de financiación corrientes.

Así las cosas, los bancos comenzaron a volver a mirar al sector productivo para colocar créditos y en desde hace algunas semanas también a las familias que mantienen necesidades habitacionales. Se estima que el déficit habitacional en el país ronda los 3 millones de hogares. No todos podrán acceder al crédito hipotecario, pero buena parte sí.

Sobre este tema estuvo dando su visión el CEO de Grupo Canter, José Luis Acevedo, quien participó del programa "Con el diario del lunes", el espacio de Punto a Punto y Perfil Córdoba en Canal 10.

"Cuando el Estado deja de gastar dinero que no tiene, deja de pedirle al sector privado a través de los bancos, era lógico que cuando los bancos tengan que volver a trabajar de bancos porque no le prestan al Estado, entre otras cosas, vuelvan los créditos hipotecarios. Es una noticia que recibimos muy bien. Sabíamos que iba a llegar, creíamos que hacia final de año, la estamos viendo muy temprano, se anticipó. Nos sorprendió por la velocidad con que volvieron, lo cual es un indicio de que los bancos van a volver a trabajar de bancos mucho antes de lo que creíamos", expresó.

Etapas que se vienen...

Para Acevedo se vienen tres momentos identificables, a partir de la comunicación de la vuelta de los créditos hipotecarios:

"Primero vamos a ver una guerra bancaria para ver a quien le dan los créditos, hay mucha más gente que puede pagar este tipo de crédito de lo que creemos, por el costo de oportunidad del alquiler que ya están pagando; luego, cuando toda esa gente salga a comprar va a haber una presión sobre los precios al alza y los bancos se van a dar cuenta de que tienen que salir a hacer convenios con los constructores para hacer ya no una escritura sobre la hipoteca, sino una prenda sobre el boleto; una tercera etapa que sigue luego de que los bancos hagan convenios con las desarrollistas para productos terminados sin escritura es cuando el banco comience a financiar obras de desarrollistas que es la mejor de todas las actividades que podemos esperar. Así funciona en 99% del mundo moderno", detalló.

Con respecto a los precios, expresó: "el precio de los inmuebles va a subir mucho, porque la oferta es pequeña, tiene un anabólico como es la facilidad de pagarlo con créditos y hay una demanda de 3 millones de familias. Si hay un segmento que no lo puede afrontar, no puede participar, tenemos que ir a una sociedad que sea consciente de las decisiones que toma. Hay gente que lo va a poder pagar y gente que no, lo que no podemos permitir es que se entreguen préstamos muy por debajo de la inflación, porque si regalas a un crédito castigas al que ahorró. Cuando se instrumenten los créditos van a volar porque la demanda es muy alta", remarcó.