Diego Guelar despotricó contra Mauricio Macri por la dilución del PRO en LLA: "Un hijo de puta"

El exembajador de Argentina ante China durante la gestión del PRO y ahora candidato a senador por la Ucedé, Diego Guelar, rechazó la alianza del partido amarillo con La Libertad Avanza (LLA) y calificó a Mauricio Macri de “hijo de puta” por haber tomado esa decisión.

El PRO "debería haber conformado una coalición con LLA, sin desaparecer… El único que representa las 'banderas de PRO' en esta elección somos UCEDÉ y yo”, subrayó Guelar en X luego de dar la entrevista radial en la que expuso las duras críticas contra su aliado.

El exdiplomático conformó el PRO desde sus inicios, antes había integrado las filas del menemismo, espacio por el que fue embajador ante Brasil y la Unión Europea, y del duhaldismo, por el que estuvo frente a embajada en Estado Unidos. “Mi vida fueron 30 años en el peronismo y 20 años en el PRO. De los 30 años guardo el mejor de los recuerdos, yo no pasé ni un día como kirchnerista en el peronismo”, remarcó Guelar en el reportaje en Radio con Vos.

Guelar: "Mauricio Macri, sin lugar a duda, es el responsable" de la "desaparición" del PRO en las elecciones

A continuación, al ser consultado sobre “quién le puso el último clavo al cajón del PRO”, Guelar respondió: “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”.

De acuerdo al exembajador, la decisión de la alianza con la extrema derecha, representada en LLA, tiró por la borda el acumulado político del PRO y de Juntos por el Cambio. En esa línea destacó que el partido comenzó siendo un propuesta municipal de la Ciudad de Buenos Aires pero que luego logró un alcance nacional y que en la elección del 2023 “ganó 10 gobernaciones y 500 intendencias”.

Diego Guelar: "Sbaraglia hizo un gran trabajo con Menem, Robert de Niro no lo hubiera hecho mejor"

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes”, agregó Guelar en relación a la presidencia del 2015. Luego, se preguntó: “¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, qué diablos le pasó”.

Otros de los aspectos que cuestionó Guelar de la definición de Macri fue la unión del PRO con la extrema derecha. En esa línea, se autodefinió como de centroderecha y explicó: “Yo creo que la izquierda no son los zurdos de mierda, es la izquierda, es una fuerza con la misma legitimidad que la derecha y, si es democrática, puede dialogar con la derecha”. Además, reivindicó la experiencia alemana de Angela Merkel, que gobernó durante 16 años con un alianza de su partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania con la izquierda.

