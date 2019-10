Diputado advierte que Elisa Carrió ya no tendrá "fueros por si viene la persecución"

La decisión de Elisa Carrió de abandonar la política sigue generando repercusiones. El diputado nacional Juan Manuel López aseguró este martes 29 de octubre que la líder de la Coalición Cívica, al renunciar a su banca, no sabe "si viene la persecución" y no tendrá "fueros o privilegios" durante el gobierno de Alberto Fernández. "El Congreso va a perder a su voz más potente, pero Carrió no va a dejar de acompañar a la sociedad desde atrás, como le tocó tantas veces", señaló el legislador de la Coalición Cívica.

"Tampoco va a tener fueros o privilegios por si viene la persecución. Ella dice ´yo no se si viene la venganza y la persecución o si viene un gobierno que quiere hacer las cosas bien, pero que a mí me encuentre sin fueros´", subrayó. En declaraciones al canal TN, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, quien fuera uno de sus principales asesores de Lilita, sostuvo que la diputada "es una de las voces más fuertes del Parlamento" y que su decisión de alejarse de la política es "definitiva".

"Se retira de la política partidaria cotidiana, no de la política como una tarea más global, más importante. No va a estar en las reuniones, en el Parlamento, en el detalle del día a día de casa cosa, va a tener una vida más personal", detalló López. "Nos hubiera gustado que nos acompañara más tiempo", expresó, y dijo que Carrió les pidió "continuar con el interbloque" de Cambiemos.

La dirigente y principal aliada de la alianza oficialista anunció esta semana que se jubila y deja su banca en la Cámara de Diputados. "Me tuve que quedar por el resultado de las PASO, pero ahora la República ya está asegurada", dijo la legisladora al anunciar su decisión. No obstante, la chaqueña aclaró que deja "la política activa", pero va a continuar desempeñándose en la actividad privada, más específicamente en "organizaciones por la paz por la no violencia y en contra de todas las formas de genocidio en todo el mundo".

En diálogo con la señal de noticias TN, Carrió aseguró que no siente bronca contra Cristina Kirchner, y pidió por la salud de su hija, Florencia, que se encuentra en Cuba bajo tratamiento médico. "Espero que todo se calme, de mi lado no van a encontrar ni despecho, ni bronca, ni nada, porque nunca la he tenido con ella (Cristina Kirchner)", afirmó.

Tras repetir varias veces que "la República está asegurada", la diputada reveló que tenía pensado retirarse antes, pero se tuvo "que quedar por el resultado de las PASO". "Hace tres años me tenía que jubilar. Yo me quiero ir como una señora grande a mi casa. Quiero darme todos los gustos que me tenga que dar, 25 años en política es mucho", se sinceró. En cuanto a las elecciones generales, opinó: "Yo sabía que podíamos dar vuelta el resultado y realmente lo dimos. No tienen el poder que creían que iban a tener (por el Frente de Todos)".

La dirigente, jefa de la CC-ARI y cofundadora de la coalición gobernante, que tenía mandato hasta diciembre de 2021, será reemplazada por la diputada porteña del PRO, Patricia Holzman, que le seguía en la lista, por el cumplimiento de la ley de cupo femenino. De esta manera, el interbloque de Juntos por el Cambio, que preside el cordobés Mario Negri, quedará conformado por 119 diputados, de los cuales 52 serán del PRO, 44 de la UCR y 14 de la Coalición Cívica.

AB/FF