Diputados: acuerdo para dictaminar el lunes la Boleta Única y sesionar el martes junto a Ficha Limpia

El oficialismo y los bloques dialoguistas acordaron este miércoles un cronograma de trabajo comprimido en la Cámara de Diputados, que incluye adelantar al lunes el plenario de comisiones para dictaminar el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), con el objetivo de sesionar el martes en torno a un temario que incluirá también Ficha Limpia.

La presidencia de la Cámara baja oficializó la convocatoria a la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto para el lunes a las 18, y se definió por respaldar un dictamen que insista con el botón de lista completa. “Esto le traerá al Gobierno reclamos de gobernadores de provincias que no tienen representación nacional y con quienes en la negociación del Senado se había comprometido a apoyar la quita del casillero de boleta completa”, admitieron fuentes del bloque radical, que en general acompaña la opción de voto a lista completa.

Otro tema que podría colarse en el temario de la sesión del martes próximo es la “ley antimafia”, que ya tiene dictamen y está listo para desembarcar en el recinto, aunque dependerá de cómo evolucionen las negociaciones. Este cronograma de trabajo se cocinó a lo largo de la jornada de este miércoles, a pura rosca entre los principales referentes de los bloques, con exclusión, naturalmente, de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que están en contra de esta agenda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno prorrogó el blanqueo de capitales: cuáles son los nuevos plazos para regularizar los activos

El adelantamiento de la sesión tiene como contracara la postergación del debate del Presupuesto, que recién arrancará el martes 8 de octubre, divulgó la agencia Noticias Argentinas, con información de altas fuentes parlamentarias. La hoja de ruta comprende un total de cinco reuniones informativas, y recién el Presupuesto estará listo para votarse en el recinto en la segunda quincena de noviembre.

Otro tema que se dilatará en el tiempo es el proyecto de reprivatización de Aerolíneas Argentinas. El oficialismo había operado en la última semana para que el tema tuviera un tratamiento exprés: dictamen este mismo miércoles y votación en la próxima sesión. La ilusión del Gobierno chocó con la realidad. Después de que el oficialismo boicoteara el quórum en la reunión de Legislación del Trabajo, presidida por la UCR, que tenía la convicción de firmar dictamen a favor del proyecto de reforma sindical, hubo revancha.

La presidenta de la comisión de Transporte, Pamela Verasay, avisó que el debate por el futuro de la aerolínea estatal demandaría “semanas”, en plural, lo cual desbarató la urgencia oficialista. De todos modos, en el bloque UCR la mayoría está a favor de privatizar la compañía aérea. Algunos como Julio Cobos, Carla Carrizo y el sector que responde a Facundo Manes (entre los que se encuentran Pablo Juliano y Fernando Carbajal) disienten. La próxima reunión informativa del plenario de comisiones será para recibir, entre otros, a los líderes del gremio de Aeronavegantes.

Avanza el diálogo entre el Gobierno y el radicalismo: “No somos oficialistas”, aclararon

En paralelo a estos avatares legislativos, se produjo este miércoles una relevante reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la cual asistió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, su número dos, Maximiliano Fariña, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, con una comitiva de referentes del bloque de la UCR.

Por el radicalismo estuvieron el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, los diputados nacionales Melina Giorgi, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Luis Picat, y el secretario parlamentario Alejandro Cacace. “Nos ofrecieron al radicalismo ser parte de la mesa de coordinación legislativa de los lunes en la Casa Rosada, de la que participan La Libertad Avanza, el PRO y el MID, pero les dijimos que no porque sentimos que ese no es nuestro lugar. No somos oficialistas”, explicaron las fuentes consultadas del radicalismo.

Reunión de Sturzenegger, Fariña, Menem, Bornoroni y la comitiva radical

No obstante, precisaron que hubo una contrapropuesta para mantener reuniones con alguna periodicidad en la Cámara de Diputados, siendo la de este miércoles la primera de ellas. En el cónclave, Sturzenegger les entregó a los diputados radicales una copia del anteproyecto de ley de "Hojarasca", que solamente en el artículo primero deroga 70 normativas.

“Nos confirmó que el Gobierno lo va a mandar. Podría tratarse en simultáneo con el Presupuesto, ya que intervienen distintas comisiones”, puntualizaron respecto a la ley “Hojarasca”. También está en la línea de espera para este año los proyectos educativos, como por ejemplo la implementación de un examen final integrador al concluir la secundaria, revelaron los representantes del Gobierno durante la reunión.

Los funcionarios les explicaron a los legisladores radicales que la decisión de poner en stand by el proyecto de reforma laboral (que impulsa la UCR junto a otros bloques como la Coalición Cívica y el PRO) responde a una estrategia de no entorpecer el vínculo con Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto (de buen vínculo con la CGT), ya que lo necesitan para aprobar el Presupuesto, la prioridad del momento para el Gobierno.

ML