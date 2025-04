Diputados: mandan a dos ministros para ser interpelados

El martes 22 de abril, pese a algunas dudas iniciales y debates internos, el Gobierno tendrá a dos miembros del gabinete ofreciendo testimonio ante la Comisión Investigadora del caso Libra que conformó la Cámara de Diputados. Será una oportunidad para que el oficialismo intente, una vez más, despejar sospechas sobre el motivo que llevó a Javier Milei a difundir una criptomoneda.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y Mariano Cuneo Libarona, el ministro de Justicia, son los nombres confirmados para la interpelación que comenzará a las 14 del martes. La estrategia de defensa y los principales argumentos quedarán bien delimitados este fin de semana con los equipos legales y técnicos de cada funcionario.

Pero en principio no se prevén sorpresas: la línea de La Libertad Avanza estará basada en mostrar que el 14 de febrero por la tarde, el Presidente solo difundió un emprendimiento de carácter privado con un activo digital que no tuvo perjudicados adrede. “Esto fue como cualquier negocio privado, en el cual hubo quienes ganaron y quienes perdieron, como el hijo de Santilli. No hubo estafa premeditada ni nada por el estilo, no van a encontrar absolutamente nada”, señala, con confianza, una voz calificada del ecosistema de LLA, que siguió atentamente la actividad parlamentaria que terminó en una Comisión Investigadora.

Los ministros también tienen confianza en demostrar que lo sucedido no tiene consecuencias legales y que la oposición aprovechó la difusión que hizo Milei del activo digital para desencadenar “un gran circo político”.

No obstante, en la Casa Rosada, se instaló un debate sobre si convenía o no que los funcionarios aparezcan en la cita del martes. Todavía hay quienes creen que la presencia de Francos y Cúneo Libarona solo contribuye a que el tema siga instalado en la agenda, principal objetivo que poseen los espacios refractarios al gobierno libertario.

Además de Francos y Cúneo, también fueron citados el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Dos miembros del equipo de Milei que no asistirán: en la administración libertaria dicen que “no tienen nada que aportar” en el esclarecimiento del caso.

De hecho, tanto Silva como el ministro de Economía nunca evaluaron ni remotamente la posibilidad de ir hacia el Congreso, como señalan desde sus entornos. En el caso particular del jefe de Gabinete, se especuló en un principio que su presencia la semana pasada en la Cámara baja para dar cuenta de su informe de gestión, que incluyó preguntas sobre el caso Libra que no fueron respondidas, pero sí serán contestadas la semana próxima, sirviera para descomprimir reclamos opositores y le permitiese no ir el martes.

Sin embargo, el escenario no se hizo realidad y el jefe de ministros además de ser citado, respondió de forma afirmativa a la solicitud de la Comisión. Francos ya expresó en varias oportunidades que Milei no tuvo “ninguna responsabilidad, dolo ni mala intención” en la promoción del proyecto que además está siendo indagado por la Justicia.

Para el lider del gabinete, Milei “solo compartió algo que consideraba favorable para la Argentina, pero no hubo implicación directa en la reacción ni comercialización” de la criptomoneda. También dijo que la Justicia está llevando adelante su propia investigación y que el Gobierno se comprometió a cumplir con todo lo estipulado por la Constitución Nacional.