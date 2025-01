Diputados peluca: obsesión y pánico por la "vuelta" de kirchnerismo

La sombra del kirchnerismo sigue marcando la agenda de quienes se oponen al peronismo, que buscan cohesión ante el temor de su retorno. Córdoba, bastión anti-K, enfrenta desafíos internos entre líderes que pugnan por espacios de poder. Luis Picat considera que esta dinámica está vigente desde su surgimiento en 2002, y que por ello la UCR se vio obligada a una coalición con el PRO en su momento. “Cambiemos ha sido reemplazado hoy por La Libertad Avanza”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Estamos en línea ahora con el diputado nacional por Córdoba, Luis Picat. Lo es desde el año 2023, con mandato hasta 2027. Pertenece a la Unión Cívica Radical y ahora es uno de los radicales llamados "radicales con peluca", que apoyan el gobierno de Javier Milei. Previamente había sido intendente de Jesús María entre 2011 y 2023, cargo para el que fue reelecto. También fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María entre 2016 y 2018, y previamente director de Saneamiento de la Municipalidad.

¿Cuál es su perspectiva sobre lo que ocurrirá con las sesiones extraordinarias? ¿Va a haber sesiones extraordinarias? ¿Se les va a dar quórum, o una suma de todos aquellos que no son de La Libertad Avanza se van a ausentar en la medida que no se coloquen otros temas como el presupuesto?

La verdad es que hay bastante incertidumbre. Todavía no nos han convocado, por lo menos desde el ámbito del Congreso, a una tarea previa legislativa y a saber si realmente están los consensos para lograr una sesión con todo el programa que envió a discutir el Gobierno.

Nos quedamos también esperando con el tema de ficha limpia. Pensamos que iban a mandarlo en estos días; sé que están trabajando. Sé que también lo pusieron a trabajar al ministro Luis Petri en la redacción, pero bueno, pensamos que iba a estar dentro del temario. La verdad, estamos esperando a ver si el lunes tenemos noticias y ya comenzamos a trabajar dentro de las comisiones.

Más allá de que falte concretamente enviar con detalle cuáles son los temas a tratar, ¿la perspectiva que usted tiene es que finalmente se va a avanzar en el quórum y se llevarán adelante las extraordinarias?

Bueno, la expectativa es que podamos ponernos de acuerdo, sobre todo en esas leyes que necesita el Ministerio de Seguridad. Ficha limpia, tengo mis dudas sobre las PASO… la verdad es que no sé si el ministro del Interior y otros actores dentro de la política han podido ponerse de acuerdo. Yo tengo mi impresión personal y mi decisión personal: me parece que las PASO, en este contexto, deben suspenderse o eliminarse y buscar otra manera de que los partidos políticos diriman sus diferencias. Pero bueno, lo concreto es que hasta ahora no hemos podido dar el debate fuera de lo que yo pueda pensar. Así que esperemos que, en este periodo de un mes prácticamente extraordinario, podamos debatir ese tema.

Quiero aprovechar tu condición de cordobés, de radical, de ex Cambiemos o ex Juntos por el Cambio, y la particularidad que tiene Córdoba de haber sido el primer lugar anti-kirchnerista de la Argentina. Podríamos decir que el kirchnerismo marcó los últimos 20 años de la política a partir de la crisis del 2001-2002, del "que se vayan todos". Probablemente, el kirchnerismo esté en un periodo de dar vuelta esa página. En ese contexto, quiero preguntarle: ¿hasta qué punto lo que dijo hace unos días Rodrigo de Loredo —que sostuvo la responsabilidad histórica de evitar la restauración del kirchnerismo— sigue siendo una amenaza real que cohesiona a todo lo que no es kirchnerismo, o finalmente es una herramienta que utiliza La Libertad Avanza para disciplinar a todos los demás y ya es obsoleta?

Creo que esa misma discusión se tuvo en cuenta cuando Macri estaba gobernando. La verdad, todos pensábamos que el kirchnerismo ya había dado vuelta la página, que no iba a volver, y volvió con un kirchnerismo recargado, que fue la mala experiencia de Alberto Fernández.

Y los cordobeses se han sentido bastante golpeados por las políticas de extracción. Yo digo de extracción de recursos del interior hacia el Conurbano. Justamente, hoy estaba haciendo un trabajo respecto a lo que han provocado las retenciones. Los diferentes papers y trabajos que hicieron diferentes economistas, todos coinciden en que fue un mal impuesto, y la verdad, a los pueblos de Córdoba los golpeó.

Sigue vigente ese temor de que, si a este Gobierno no le llega a ir bien, como no le fue bien al gobierno de Macri, vuelvan nuevamente las políticas que el kirchnerismo implementó.

Siendo así, ¿qué identidad pueden tener los demás partidos políticos? Es decir, si finalmente el kirchnerismo es un elemento de aglutinación de todo lo demás, ¿aquel que le toque gobernar finalmente disciplina cualquier disenso de los demás porque, por encima, está la contradicción primaria con el kirchnerismo?

Totalmente. El radicalismo fue perdiendo identidad ya desde el 2001 para adelante. No hemos podido poner figuras fuertes para competir en la presidencia de la Nación. A nivel territorial, subnacional y municipal, sí tenemos muy buenos referentes, pero a nivel nacional no hemos podido, por lo menos, ponernos de acuerdo en una política integral. Eso nos llevó a formar Cambiemos, enfrentar al kirchnerismo y poder derrotarlo.

En esta situación, bueno, Cambiemos ha sido reemplazado hoy por La Libertad Avanza. Pero yo creo que no es una fuerza que vaya a sostenerse, quedarse y monopolizar la política. Creo que es un momento de transición, un momento en el que todos esperamos que haya esa transición en lo macroeconómico. Seguramente, en el 2027 habrá la posibilidad de ver figuras nuevas o de encontrar otras alternativas.

Hoy es el momento de sostener este Gobierno, darle gobernabilidad, que pueda lograr esa transición, y luego se discutirá la política hacia adelante. Pero, dejando eso de lado, me parece que lo que hay que consolidar es el modelo macroeconómico que tenemos en este momento. A partir de ahí, sostener y definir cuáles van a ser las políticas sociales y de crecimiento.

Interesante. Lo que usted plantea, entonces, es que en 2027 no le gustaría que Milei sea reelecto, sino que alguien del espacio que usted representa...

No, yo no digo eso. A ver, si al presidente le va bien, si este Gobierno le va bien y todos los ciudadanos, o la mayoría, estamos conformes porque ha hecho un buen gobierno, ¿quién no va a querer que repita?

Faltan todavía tres años para poder evaluar cómo le va a ir al Gobierno. Ahora, sí creo que puede haber posibilidades dentro del espacio del PRO, de la UCR, de los que están más afines al gobierno, para presentar nuevos modelos de gestión. Eso no quita la competencia. Creo que ambos partidos tienen dirigentes para eso. Estoy hablando siempre a nivel nacional.

Los distritos territoriales tienen su idiosincrasia. La verdad es que las personas eligen con más cercanía y mayor evaluación a cada uno de los candidatos. En lo local, puede tocarle a cualquiera: desde el peronismo, La Libertad Avanza, PRO o UCR, dependiendo de la gestión que haya hecho cada uno de los gobiernos. Es un tema que separo mucho del sentido nacional.

Claudio Mardones: Queda claro que, al menos en la proyección nacional, Javier Milei está en un momento en el que hay escenarios proclives para llegar a acuerdos federales, pero en su provincia se abre otro interrogante. Recién hablaba de Luis Juez. Bueno, justamente esta semana el senador nacional no solamente remarcó su amistad con Javier Milei, sino que va a seguir en el Frente Cívico. Es el principal dirigente del Frente Cívico, deja el bloque del PRO en el Senado, pero dijo que quiere ser gobernador de la provincia y pelear en 2027. ¿Cómo van a convivir con Luis Juez en el caso de que sigan estos acercamientos y formen parte de ese frente imaginario que algunos empiezan a delinear?

Bueno, es un "problemón", como decimos los cordobeses. La oposición en Córdoba está dividida hoy en dos partidos, si se quiere, o dos referentes: De Loredo y Juez. Y un tercer referente que seguramente va a pugnar por esa lucha, que será La Libertad Avanza.

O sea que, en el 2027 vamos a tener un escenario de oposición dividido en tres. En el caso de los dos primeros referentes, hasta ahora no se ha escuchado la posibilidad de que, por lo menos, se sienten en una mesa para dirimir esas diferencias y no ser funcionales al gobierno peronista cordobés actual, el de Llaryora.

Por lo cual, con el gesto de Juez, de decir "voy a ser gobernador sí o sí, que me bendiga Milei", creo que empezó mal. Para mí, lo primero que hay que mencionar es cómo la oposición se va a poner de acuerdo para lograr desterrar, después de 24 años, un gobierno peronista cordobés que ha tenido, seguramente, sus éxitos.

La oposición ha sido responsable y funcional para que sigan ganando. En este caso, creo que la demostración de Luis Juez termina siendo funcional para que, nuevamente, en el 2027, el peronismo cordobés gane.

Tenemos una gran responsabilidad de ponernos de acuerdo, y espero que los que quieren ser gobernadores de la oposición puedan ver esto y logren dirimir sus diferencias. Si no, nuevamente estamos dejando abiertas las puertas para que Llaryora vaya por su reelección.

