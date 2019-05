Una dirigente radical se cubrió con un paraguas "por la lluvia de inversiones"

En una convención caliente, la gran mayoría de los convencionales radicales ratificaron que la UCR continuará dentro de la alianza Cambiemos. Sin embargo, muchos dirigentes que disienten con esta posición manifestaron su repudio. Dentro de estos últimos, la más creativa fue la exdiputada Lucía Alberti, quien subió a dar su micrófono con un paraguas. "a veces soy temerosa. Es cubrirme de la lluvia de inversiones que traía el macrismo", bromeó. Se trata de una alusión a la famosa frase de Mauricio Macri, quien esperaba que, con su llegada al Gobierno llovieran los dólares hacia nuestro país.

Alberti, quien representó al radicalismo en la Cámara Baja entre 1985 y 1989, añadió: "No aprobamos la alianza de Gualeguaychú, porque nos llevaba a un punto sin retorno. Y hoy seguimos en lo mismo. Yo no tengo el Síndrome de Estocolmo. Yo no quiero irme con mi verdugo ni me amigo con mi verdugo".

La virulencia discursiva de la exlegisladora fue en un increscendo: "Fuimos la cenicienta del PRO, desde el 2015 hasta la fecha. Nos ha llevado de la mano, de la nariz y nos han pateado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Cambiemos? ¿Seguir sufriendo? ¿Que nos sigan manejando? ¿Ser furgón de cola?", agregó.

"Yo no quiero más a Macri, yo no quiero más Cambiemos. Yo quiero a la Unión Cívica Radical. Esa que está esperando la militancia. Que levantemos nuestras banderas, que seamos adultos de una vez. Y que empecemos a recrear a nuestro partido, porque es el único garante de la república democrática de la que hablaba Alfonsín", añadió con visible enojo.

Por último, la convencional concluyó: "No voy a votar esa resolución. Me daría vergüenza como radical y me tendría que ir a mi casa".

Cómo sigue el radicalismo. Luego de la convención, PERFIL consultó a ambos lados de la grieta radical qué pasará de ahora en más. En ambos sectores, tanto el que adhiere a Cambiemos como el que se opone, aseguraron que la facción que perdió apoyará la decisión orgánica mayoritaria. Además, confiaron en poder ampliar la alianza de cara a las PASO y, posteriormente, a las elecciones.

