Mauricio Macri inauguró el Paseo del Bajo: "¿A dónde fue a parar el dinero de los argentinos?"

El presidente Mauricio Macri inauguró este lunes 27 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires el Paseo del Bajo, el corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata con carriles exclusivos para el tránsito pesado y accesos rápidos y directos a la zona del puerto de la Capital y a la Terminal de Retiro.

El mandatario sostuvo que una obra como esta "es más importante que miles de discursos" en claro tono electoral. El Presidente estuvo acompañado durante el acto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Esto es real, es un progreso real que le empieza a cambiar la vida a mucha gente" expresó. Y agregó: "Se trata de una solución creativa, increíble y estimulante, producto del trabajo y la coordinación de miles de argentinos".

Decidimos poner fin a que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el aire

El jefe de Estado destacó la inversión que Cambiemos en obras de infraestructura desde que llegó a la Casa Rosada y la comparó con anteriores gestiones: “¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron los distintos gobiernos? ¿Cuáles fueron sus prioridades si no encararon obras tan importantes como esta en todo el país? ¿A dónde fue a parar el dinero de los argentinos en tantas décadas? Decidimos poner fin a que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el aire. Decidimos terminar con todo eso, con la patota y la mentira. Obtuvimos esto que no es relato, es real”.

Y prosiguió: "No puede crecer si no tiene energía, infraestuctura y no se tiene transparencia. y por eso encaramos desde el primer día lo que son las bases para que este país crezca. Por eso la revolución las autopistas y las rutas —construyendo como hace 65 años que no se hacía para cuidar la vida de los argentinos—, la revolución de los trenes, de los puertos, los aeropuertos, los puentes, de la comunicación. Esto es lo que estamos haciendo, apostando a nosotros mismos, al trabajo en equipo a la verdad, a la integración al mundo por eso tenemos el apoyo de instituciones tan importantes como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)".

En vivo: inauguramos el Paseo del Bajo https://t.co/Mqv86TQduN — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 27, 2019

“Esto que hemos hecho es cambiar, es no darle la espalda a las cosas importantes que nos permiten crecer. La esperanza le gana a la resignación”, insistió el líder de Cambiemos.

En su discurso, Macri también destacó el apoyo económico que Argentina recibe desde que gobierna: “El apoyo es porque hemos vuelto al mundo, hay un mundo que nos tiende la mano, que quiere que los argentinos seamos protagonistas de lo que viene".

B.D.N./F.F.