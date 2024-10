Echaron a dos altos funcionarios de Transporte por contratar un catering por $13 millones

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció este viernes 18 de octubre la desvinculación de dos altos funcionarios de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) debido a una serie de irregularidades financieras detectadas en el organismo.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, confirmó que Julián Obaid, presidente de la JST, e Hilario Lagos, director de Relaciones Institucionales, fueron apartados de sus cargos tras una investigación que reveló la contratación no autorizada de un servicio de catering por un monto superior a 13 millones de pesos.

Mogetta explicó que la contratación del servicio de catering se realizó entre mayo y septiembre de este año sin la debida autorización por parte de la Secretaría de Transporte, lo que llevó a la decisión de desvincular a los funcionarios responsables. "Hemos decidido desvincular al titular de la JST, Julián Obaid, y al Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos, responsables de este gasto no autorizado", declaró en su cuenta de la red social X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién es el funcionario de Alberto Fernández que trabajará para Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei

Además de la desvinculación, el secretario de Transporte anunció la apertura de una investigación interna y la implementación de una auditoría exhaustiva para analizar minuciosamente cada uno de los gastos realizados por la JST. "Se enviará desde la Secretaría de Transporte un equipo de seguimiento de gestión para auditar internamente cada peso que entró y salió del organismo", añadió Mogetta, enfatizando la importancia de la transparencia en la administración de los recursos públicos.

El rol de la Junta de Seguridad en el Transporte

La Junta de Seguridad en el Transporte, creada en 2019, tiene la responsabilidad de investigar incidentes, controlar las medidas de seguridad operacional y emitir recomendaciones para promover una cultura de seguridad en el transporte.

Desde la Secretaría, afirmaron que "los sucesos encontrados serán investigados y los funcionarios serán apartados de su función pública". De ser necesario, siguieron, "se tomarán las acciones judiciales correspondientes con los responsables".

El secretario de Transporte defendió la expulsión de Biró del directorio de Aerolíneas: "No hacía más que perjudicar a la empresa"

Julián Obaid había estado al frente de la JST desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, siendo designado en febrero de 2020. Antes de asumir este cargo, Obaid contaba con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado del transporte, ocupando roles como Director de Planificación en la Agencia Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

En su comunicado, la Secretaría de Transporte subrayó que no se tolerará el uso indebido de recursos públicos para beneficio de la clase política. "No se va a permitir que se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos", afirmaron. También se indicó que se tomarán las acciones judiciales necesarias contra aquellos que sean responsables de las irregularidades detectadas.

Mogetta además recordó el compromiso del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei en la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el sector público.

JD / Gi