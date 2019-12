Echegaray rompió el silencio: "El gobierno de Macri quiso rematar las empresas de Cristobal López"

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray rechazó hoy haber beneficiado a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa con la deuda de Oil Combustibles, y resaltó que la compañía tenía un plan de pagos que se le había "otorgado a todo el mundo".

"Construyeron un relato de que yo me había puesto de acuerdo con ellos para un plan de pagos, cuando en realidad le habíamos dado planes de pago a todos", resaltó Echegaray.

En declaraciones a radio AM 750, detalló que "entre los planes de pago que dimos también estaba IECSA del Grupo de Macri, pero nosotros no le fuimos a arrebatar la empresa al primo del presidente. Y eran planes más beneficiosos que los del Grupo Indalo, eran planes de 120 cuotas".

En ese marco, aseguró que hubo "un gobierno (de Mauricio Macri) que utilizó el sistema judicial para violentar todas las reglas y arrebatar las empresas de Cristobal López".

En otro orden contó que no recibió ningún llamado del flamante gobierno de Alberto Fernández y sobre esa posibilidad señaló: "Yo no quiero sumarle agenda judicial al Gobierno, quiero volver a mi carrera técnica y nada más".

"La diferencia que tengo con varios (ex funcionarios detenidos) es que ya sea por mi carrera de abogado y venir del estado y conocer cómo funciona el sistema en Comodoro Py, tomé previsiones que me permitieron mantenerme con la cabeza fría, templanza, y buscar los procedimientos técnicos que me permitieran estar en libertad", señaló Echegaray.

Ricardo Echegaray: "Soy un muerto civil"

Sostuvo que por la causa judicial en la que se acusa a López y De Sousa por evasión fue "perseguido y proscripto", y dijo que quedó como un "muerto civil".

Sobre ese proceso, Echegaray explicó: "Desde el día uno que dejamos la gestión (el 11 de diciembre de 2015), toda la deuda que pudieran tener (en Oil Combustibles) estaba declarada".

"Era de 2.000 millones de pesos con un plan de pago que tenían un montón de empresas", sostuvo el ex titular de la AFIP, que también habló de "un millón de planes de pago" otorgados por el organismo en se momento. "Tenían planes que se los habíamos otorgado a todo el mundo", recalcó.

Y expresó: "Hablan de evasión con una liviandad total y no se dan cuentan que la evasión requiere de una maniobra de ardid, de engaño".

J.D. / EA