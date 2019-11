Ciccone: confirman el procesamiento contra Echegaray y Katya Daura y dictan la falta de mérito a Brito

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves 28 de noviembre los procesamientos al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura por presuntas "negociaciones incompatibles", en la investigación por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica, y dictó la falta de mérito para el banquero Jorge Brito, según la resolución a la que accedió PERFIL.

En diciembre de 2018, el juez federal Ariel Lijo procesó al ex titular de la AFIP, al banquero y a la ex titular de la Casa de la Moneda, entre otras personas, en el marco de lo que se conoce como la causa “Ciccone II”, donde se investigaron cuáles fueron las maniobras irregulares vinculadas al ex vicepresidente Amado Boudou, para quedarse con la imprenta.

Echegaray fue procesado como autor del delito de abuso de autoridad, en tanto que a Brito, Daura, Jorge Enrique Capirone; Máximo Lanusse; Sergio Martínez; y Francisco Sguera, fueron procesados como partícipes del delito de negociaciones incompatibles.

Nexos entre el caso Ciccone y los negocios detrás de la deuda

Ahora, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Echegaray, Daura y Capirone, pero dictó la falta de mérito de Brito así como de Lanusse y Sguera. Esto implica que la Justicia deberá profundizar la investigación para procesar o sobreseer a los nombrados.

En cuanto al procesamiento de Martínez, modificó la calificación por la de cómplice en el delito de cohecho pasivo, como así también los montos de embargo establecidos hasta la fecha. En tanto, el organismo dispuso que se ordene la citación a prestar declaración indagatoria de Olga y Silvia Ciccone. Finalmente, confirmó el sobreseimiento de Juan Carlos López, Ángel Toninelli y Analía Istueta.

Este tramo de la causa se inició a raíz de testimonios extraídos cuando se elevó a juicio la primera parte del caso, en el que terminaron condenados Boudou, José María Nuñez Carmona; Nicolás Ciccone; Rafael Resnick Brenner y Cesar Guido Forcieri y Alejandro Vanderbroele, el arrepentido en el caso.

B.D.N. EA