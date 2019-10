La Justicia absolvió a Ricardo Echegaray por la presunta falsa denuncia a Prat Gay

La Justicia absolvió al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, por la presunta falsa denuncia a Alfonso Prat Gay. La querella del ex ministro de Hacienda había pedido 12 años de prisión para Echegaray. Por su parte, la fiscal del juicio, Dafne Palópoli, había solicitado dos años de prisión en suspenso.

El Tribunal Oral Federal 4 dio a conocer el veredicto antes de las 13 horas, y estuvo a cargo de los jueces Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado.

En el caso se debatieron los hechos sucedidos en 2014, cuando Echegaray acusó a Prat-Gay de haber formado parte de una asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Fortabat, de quien era administrador.

Para eso, desde el organismo se habrían valido de información confidencial. Esa presentación fue desestimada en los tribunales en lo Penal Económico y tras eso, Prat Gay denunció a Echegaray. La denuncia de Prat Gay, fue investigada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

"La información con la que contaban en el organismo recaudador –aportada originalmente por Francia– resultaba insuficiente y parcial para sostener razonablemente que Prat-Gay hubiera cometido algún ilícito", sostuvo la Cámara al confirmar los procesamientos de Echegaray y los dos funcionarios de la AFIP involucrados en el caso.

Echegaray, por su cargo, siempre quedó más expuesto que sus subalternos. Desde entonces está señalado como presunto instigador de la difusión de la información que tenía carácter de reservada, en una conferencia de prensa. En tanto que los otros funcionarios fueron los responsables de la denuncia penal contra Prat Gay.

Ricardo Echegaray: "Soy un muerto civil"

Causa. El caso ocurrió en 2014, cuando la AFIP acusó a Prat-Gay de haber formado parte de una asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria, de quien el era administrador. Esta presentación fue desestimada en los tribunales en lo Penal Económico y tras eso, el exministro denunció a Echegaray. Según la acusación, el ex titular de la AFIP habría instigado a Horacio Curien y Pedro Roveda a realizar la denuncia y llevar a la Justicia los datos confidenciales.

A principios de junio de 2019 cuando Echegaray declaró ante el tribunal, se desligó del tema y sostuvo: "Yo no instigué a nadie", y siguió: "Nosotros no sabíamos que esa lista contenía ciudadanos argentinos hasta que se llevaron una serie de gestiones y la administración tributaria francesa me entregó al información. Estamos hablando de la denuncia de la AFIP más importante de la historia. A nivel global, el caso del HSBC llevó a que se trabaje más fuertemente en el intercambio de información, en políticas que destruyan la posibilidad de evasión y la fuga de capitales que se estaba dando a nivel internacional".

"Los funcionarios que hicieron la denuncia con la información que traje¿qué otra cosa podían hacer? ¿Tenían margen para no denunciar? Yo creo que no. A diferencia de lo que dicen Prat Gay o (Carlos) Stornelli de que di consentimiento para denunciar, yo no di nada. Yo tampoco podía frenar la denuncia, uno no tiene esa capacidad dentro de una entidad de las características de la AFIP", concluyó en ese momento,

C.D./ A.G./