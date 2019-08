Ricardo Echegaray: "Soy un muerto civil"

por Cecilia Devanna

El juicio por la deuda de Oil Combustibles, que tiene en el banquillo de los acusados a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contó hoy con la declaración indagatoria de este último. En el debate parte de la atención estuvo puesta en la expectativa que generan los resultados de la pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de la Nación, que arrojaría un resultado inferior al que hasta ahora constaba en la causa y que superaba los 8 mil millones de pesos. “Por qué no se hizo la pericia en la instrucción? ¿Cual era la necesidad de llevarnos a los empujones al juicio?”, se preguntó Echegaray. “Esta causa nace desde la política y transita bajo parámetros e intereses de la política”, agregó en otro de los tramos de su defensa. “Estamos juzgando hechos de la política tributaria, de la de sostenimiento del empleo. Nos vamos a estar dando cuenta con la pericia”, enumeró.

A lo largo de su presentación, Echegaray pareció mostrar dos facetas contrapuestas. Mientras que durante la mañana hizo la primera etapa de su declaración y se mostró moderado, pasado el mediodía, cuando se reanudó el debate tras un cuarto intermedio, se mostró más vehemente y hasta levantó el tono de voz en reiteradas ocasiones.

En la indagatoria, Echegaray también apuntó a distintas figuras. La legisladora Elisa Carrió, el abogado Ricardo Gil Lavedra y los investigadores del caso, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes instruyeron en el caso, fueron algunos de sus objetivos.

A la hora de hablar sobre los planes de pago que habrían beneficiado al Grupo Indalo, de López y de Sousa, Echegaray los comparó con los que se les dio a IECSA, la constructora que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. “A IECSA se le dieron 108 cuotas, al Consejo de la Magistratura de la Nación, 140”, ejemplificó. “Son un número de CUIT, para la AFIP son todos iguales”, aseguró. Y luego pareció acusar a quien lo precedió y antecedió en el cargo: “(Alberto) Abad no le había cobrado un peso a Ciccone” (en referencia a la imprenta por cuya compra/ venta fraudulenta está detenido el ex vicepresidente, Amado Boudou).

Durante su presentación, Echegaray afirmó que él es un “muerto civil”. Y afirmó que no tiene ni cuenta bancaria. “Me jodieron la vida”, aseguró. Al tiempo que agregó que la justicia le secuestró dos vehículos: “soy abogado, soy apicultor, y no me puedo trasladar”, se quejó.

La presentación comenzó pasadas las 10:30 y continuó toda la tarde en la Sala SUM de los tribunales federales de Comodoro Py. “Se me inventó una causa artificialmente”, aseguró el ex hombre fuerte de la AFIP durante el kirchnerismo. “Me están imputando una defraudación. Yo no tenía trato con estos señores”, dijo en referencia a López y de Sousa. “Nos estamos terminando de conocer acá, en esta desgracia. Injusta”, sostuvo. “Ni una foto en la heladería, ni nada”, ironizó. “Nunca fui a sus Casinos”, agregó en referencia a su estadía en Comodoro Rivadavia - de donde son oriundos López y de Sousa- donde fue director de una regional de AFIP.

Luego detalló que los cruzó en Río Gallegos el día que murió Néstor Kirchner, en octubre de 2010, y que a López solo lo volvió a ver en una inauguración en Casa Rosada.

La mira en Carrió, Ercolini y Pollicita

En su declaración, Echegaray apuntó a Carrió, denunciante en la causa, y al juez Julián Ercolini. “La muerte civil me la decretó el juez Ercolini”, dijo. “Si ven mi legajo, mi vida, salvo las denuncias que desde que entré en política me hizo esta señora (Carrió) y otros malandras, no tengo nada”, agregó.

“Ningún delito cometí, ni tampoco grandes errores”, dijo al tiempo que aseguró que el presidente Mauricio Macri le ofreció seguir en su cargo en la AFIP durante la gestión de Cambiemos, pero aseguró que él como es peronista prefirió “decir que no”.

“Quiero que se me escuche y se me escuche en serio. Con esta pericia no hay acción para continuar”, afirmó. Luego sostuvo que la causa “tiene mucha instalación mediática” y se quejó “no tengo ni una FM para contrarrestar”.

En otro de los tramos de su indagatoria se preguntó: “¿Para qué íbamos a planear una defraudación al Estado? No formamos parte de una banda. Somos funcionarios del Estado”. Y agregó: “Nadie alertó de nada. Mandé a hacer auditorías. ¿Cuantas se hicieron antes? Ninguna. ¿Qué me dijeron las auditorías? Nada trascendental y ahí viene la lluvia ácida. En vez de hacer auditoría preconstituyeron prueba para imputar un delito falso”. Luego insistió que: “el proceso se siguió de manera regular”.

Luego aseguró que era “blanco de un objetivo político”y que su conducta estuvo “dentro de los procesos que había que cumplir”.

Creo que se armó una causa con elementos artificiales” y que gran parte de los argumentos son “falsos”.

Luego se refirió a los otros juicios en su contra. “Mañana tengo otro y me quedan dos mas que ya tengo fechas”, sostuvo y dijo que pasó “de un día para el otro, de ser un funcionario probo” a un acusado. “Ningún delito cometi, ni tampoco grandes errores. Jamás transitaba por tribunales”, aseguró.

La declaración de Echegaray continuará el próximo jueves.

