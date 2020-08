Eduardo Casal: "No tengo problema en dar todas las explicaciones que se me requieran"

Tener un procurador general de la Nación aliado es una obsesión para cada Gobierno. Y la llegada de Alberto Fernández al poder no es la excepción. El Frente de Todos avanza a paso firme para desplazar al interino en el cargo, Eduardo Casal, a través del juicio político en la Cámara de Diputados. Y si los votos no fueran suficientes, desgastar al funcionario para que dé un paso al costado. En diálogo con PERFIL, Casal afirmó que está dispuesto a presentarse en el Congreso para defender su tarea: "No tengo problema en dar todas las explicaciones que se me requieran. Es mi deber", señaló.



¿Cuándo comenzó esta historia? La jefa de los fiscales durante la última etapa del kirchnerismo fue Alejandra Gils Carbó. Había asumido en 2012 en reemplazo de Esteban Righi, desplazado por la presión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El panorama de Gils Carbó cambió en 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Renunció tras dos años de causas judiciales en su contra y la presión política del gobierno de Cambiemos. Pero Macri nunca pudo lograr que asuma su candidata, Inés Weinberg de Roca, por no contar con los votos necesarios en el Congreso. Por ese motivo, quedó al frente Eduardo Casal, de forma interina. Cambiemos perdió las elecciones y Casal continuó en su cargo.

Ahora el Frente de Todos propone al juez Daniel Rafecas, aunque su pliego, que requiere los dos tercios del senado, tampoco cuenta con los avales suficientes. A partir de esa situación, el oficialismo decidió avanzar en la destitución de Casal para que, en última instancia, asuma como interino Víctor Abramovich, procurador ante la Corte, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exdirector del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un perfil afín al oficialismo de turno. "Siempre he cumplido con mi función conforme a derecho y nunca dejaré de hacerlo", agregó Casal ante las consultas de este medio sobre su situación dentro de la Procuración.



Días atrás Elisa Carrió salió al cruce por las presiones políticas: "Casal debe resistir el acoso y la embestida de Cristina Kirchner, quien busca desestabilizarlo y para eso cuenta con nuestro respaldo", afirmó en un comunicado junto a sus diputados. “Casal es hoy el Procurador General de la Nación porque lo decidió la ley, no lo puso ningún presidente", sostuvo Carrió.

Los cruces no se detuvieron y nada parece indicar que vayan a frenar. Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín dijo que había planteado presiones y que Casal no hizo nada con la denuncia. Por ahora, las posturas están claras. El gobierno va por Casal. El procurador interino no quiere renunciar. Y Juntos por el Cambio jugará fuerte para mantenerlo en el cargo.

