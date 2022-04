El blooper de Cristina Kirchner y la confusión por las series de Netflix: "¿Por qué te dije 'Jordi'?"

La vicepresidenta Cristina Kirchner cometió un error al nombrar al presidente de la eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo, Javi López, a quien nombró en reiteradas ocasiones como “Jordi”.

“Claro que sí, Jordi... ¡Javi!”, dijo Cristina Kirchner, quien vio que el el eurodiputado la corregía. En ese momento, frenó: “¿Por qué te dije Jordi?”, se preguntó, mientras el auditorio del Centro Cultural Kirchner estallaba en risas.

Luego, la expresidenta explicó el por qué de la confusión: “Esto me viene de ver series españolas en Netflix, de ahí me viene... y dale con Jordi”, bromeó.

“Acá la tengo a la secretaría administrativa del Senado que me dijo tres veces “Javi”... y yo decía, ¿por qué me hace señas?”, contó. Y siguió: “Javi, perdón. Te he rebautizado. No importa”, sostuvo la vicepresidenta al dar por finalizada la confusión, mientras los presentes y el propio Javi se reían de lo sucedido.

El blooper ocurrió durante la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), que integran 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe y tuvo lugar desde este mediodía en el Centro Cultural Kirchner.

El encuentro se extenderá hasta este jueves 14 de abril en Buenos Aires, en el marco de la 14ta sesión plenaria del organismo, bajo el lema "Una recuperación económica justa e inclusiva en paz".

Cristina Kirchner: "Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”

El acto se realizó en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" del CCK, con la participación de Oscar Dario Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y Co-Presidente de Eurolat por el componente latinoamericano; y Javi López, Eurodiputado y Co-Presidente de Eurolat por el componente europeo.

En su discurso, Fernández de Kirchner afirmó que "la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y al planeta entero" y dijo que "acentuó trágicamente la desigualdad", pero señaló que "aún en grandes tragedias podemos sacar cosas que nos sirven".

Cristina Kirchner y el eurodiputado Javi López (derecha)

Al comienzo de su discurso, eligió hablar de los efectos de la pandemia en el país y a nivel mundial. “La pandemia reinstaló la idea del estado. ¿Alguien se ha preguntado que hubiera sido de la vida de nosotros sin el estado en la pandemia?”, dijo. “Que alguien siga afirmando que el estado no es importante, yo diría que es un necio o un cínico. Los hay de los dos”, arremetió.

AG cp