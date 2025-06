El Consejo Superior de la UBA rechazó un proyecto del peronismo para repudiar la condena de Cristina Kirchner

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el mayor órgano de dirección de esa institución, rechazó el proyecto de los decanos de las Facultades de Exactas, Sociales y Filosofía y Letras que pretendía repudiar la condena de Cristina Fernández de Kirchner, confirmada este martes por la Corte Suprema de Justicia.

El órgano está compuesto por 28 consejeros, de los cuales 22 votaron en contra y sólo seis lo hicieron a favor. Entre quienes acompañaron la iniciativa se encuentran los tres decanos de las facultades mencionadas: Guillermo Durán, Ana Arias y Ricardo Manetti. También levantaron la mano los representantes estudiantiles de La Cámpora y La Mella. En cambio, votaron en contra los referentes radicales y sectores aliados a ese espacio.

“Cualquiera que analiza el fallo desde una cuestión política, sabiendo el rol que ocupa Cristina en la política argentina, sabiendo las irregularidades jurídicas que tiene este fallo, es cómplice de un ataque a la democracia. La UBA en su estatuto tiene la función social de fortalecer las instituciones democracia”, argumentó el consejero estudiantil Juan Pablo Centeno, de La Cámpora, para pedir el apoyo al proyecto.

Paro y toma en la Facultad de Filosofía

“La época dorada de la UBA, en la década del 60, se dio bajo la dictadura de Onganía, cuando el peronismo estaba proscripto. Desde esta Universidad muchas veces se hacía oídos sordos a la proscripción del peronismo y terminó con la Noche de los Bastones Largos”, agregó Centeno. Sin embargo, no obtuvo un acompañamiento mayoritario.

“Más allá de lo que opine cada uno o una de Cristina, se trata de defender lo que conquistó nuestro pueblo. Un pueblo que sufrió dictaduras, autoritarismo y persecución política. Al menos, los jóvenes no estamos dispuestos a que eso vuelva a suceder”, señaló Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía.

“Con este hecho se quiebra una lógica del Estado democrático”, agregó la militante ante IP al considerar que, con la inhabilitación a ejercer cargos públicos y la pena de prisión a Fernández de Kirchner, “se utiliza la Justicia para persecución política”.

La falta de consenso en la alta casa de estudios también se expresó en las tomas de las Facultades que iniciaron el martes por la noche. Las sedes que se plegaron a esa medida fueron Ciudad Universitaria, Ciencias Sociales y Filosofía. Mientras que el resto de las facultades funcionaron con relativa normalidad, dado que también los gremios de docentes Feduba y AGD realizaron paro en reclamo de mejoras salariales.

Qué decía el proyecto rechazado

La iniciativa que fue acompañada sólo por seis de los consejeros expresaba que "todo el proceso estuvo marcado por gravísimas irregularidades, que lo deslegitiman desde su origen. Entre ellas, la integración del tribunal con jueces que no solo tienen probados lazos con el macrismo, sino que incluso participaron en reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos mientras tramitaban causas sensibles contra exfuncionarios del gobierno anterior. Tal es el caso de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña".

Además, señalaba que en el proceso judicial "no se ha presentado una sola prueba concreta que demuestre que el Poder Ejecutivo Nacional haya impartido órdenes para favorecer a un empresario en particular. Las auditorías y peritajes concluyeron de forma categórica: no hubo sobreprecios, las obras que se pagaron se ejecutaron, las que no se realizaron no fueron abonadas, y se cumplieron los controles administrativos exigidos por ley".

De acuerdo a los consejeros por la minoría, el fallo de la Corte coincide con "reciente anuncio de candidatura a cargos electivos en la provincia de Buenos Aires, lo que se inscribe en una estrategia reiterada de persecución y proscripción política". Por esa razón, y dado el "estado de alerta y movilización", solicitaron que el Consejo Superior repudie la sentencia, pero no consiguieron los votos suficientes.

