El equipo de Guzmán empieza a surfear la negociación con el Fondo y acreedores

por Patricia Valli

Como regalo de Reyes, una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a Buenos Aires para comenzar los contactos formales sobre la situación argentina. El programa que se había negociado bajo el gobierno de Mauricio Macri está caído. La fecha, indican desde Economía, todavía no está confirmada.

Los desembolsos del FMI se interrumpieron en la gestión anterior, a la espera de encontrar nuevos interlocutores. También el Fondo cambió figuritas y puso al venezolano Luis Cubeddu al frente del caso argentino, en reemplazo del italiano Roberto Cardarelli.

En el equipo de Martín Guzmán, que tuvo contactos con Cubeddu y con Kristalina Georgieva (la nueva directora del FMI), sumó Diego Bastourre, un ex BCRA que encabeza ahora la Secretaría de Finanzas. A él se suma el especialista en mercados de capitales, Ramiro Tosi, en la Subsecretaría de Financiamiento. Los dos estudiaron en la Universidad Nacional de La Plata, como Guzmán, quien encabezará la discusión.

En un trabajo académico presentado ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), el ministro propuso no pagar intereses por dos años. “No tiene que ser tomado como la propuesta oficial”, dijo en una conferencia de prensa. Ahora, se plantea la posibilidad de llevar ese plazo a cuatro años, aunque los analistas lo ven más como una “estrategia de negociación”.

En la relación con el Fondo, Sergio Chodos, un abogado que ya fue el representante ante ese organismo. Y que sabe que, en términos del reparto de poder interno, es David Lipton, el representante de los Estados Unidos, quien define sobre la Argentina. Como Director del Cono Sur ante el FMI, será quien lleve en el día a día la relación con Cubeddu y su staff.

Pasos. Esta semana la Secretaría de Finanzas recordó que hasta el 3 de enero inclusive recibirá propuestas de “instituciones y asesores financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina”; para esto, habilitó una casilla de correo electrónico: ugs-agentesfina@mecon.gob.ar.

La Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda, de la que participan ex secretarios de Finanzas con experiencia en renegociaciones como Adrián Cosentino y Daniel Marx, tiene a su cargo el proceso de consultas y el diálogo con los agentes del mercado. El titular de la comisión asesora es Lisandro Cleri, un ex Anses.

“Todos acercamos nuestras propuestas”, explicó el titular del JP Morgan local, Facundo Gómez Minujín, aunque aclaró que no fueron financieras sino sobre cómo debería llevarse adelante la negociación. Incluso las entidades de corte comercial le llevaron al equipo de Alberto Fernández proposiciones. Los bancos aspiran a tener un rol en una eventual renegociación, reuniendo acreedores. Algunas entidades creen que por la visibilidad y el volumen de deuda, puede ser un gran negocio.

Según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, los datos del Banco Mundial muestran que entre 2016 y 2018 la Argentina fue el segundo país en desarrollo que más contrajo deuda externa en todo el mundo: US$ 91.758 millones. “Esto equivale a US$ 2.067 de nuevo endeudamiento por habitante, en solo 3 años”, remarcaron. El primer lugar fue para China, que tomó deuda por US$ 546,4 mil millones.