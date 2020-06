Ricardo Buryaile: "El Estado no tendría por qué intervenir Vicentín, el presidente se equivoca"

El anuncio sobre la intervención sobre la empresa Vicentín generó una rápida respuesta de la oposición. Uno de los que mejor conoce el sector rural es el diputado radical, Ricardo Buryaile, quien fuera el primer ministro de Agroindustria que tuvo Mauricio Macri cuando llego a la Presidencia de la Nación. “Dijeron soberanía monetaria y estatizaron Ciccone, dijeron soberanía energética y estatizaron YPF, ahora dicen soberanía alimentaria y expropiaron Vicentín”, disparó por Twitter. En una entrevista con PERFIL analiza el proyecto que presentó el presidente, Alberto Fernández.

— ¿Qué opinión tiene del proyecto sobre Vicentín?

— A priori, con la intervención, ya me generan dudas: la empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido, de ser necesario y si así lo creía, para hacer frente a las obligaciones que tiene. Esto va más allá de mi valoración personal al interventor Gabriel Delgado, que es una persona con los pergaminos y conocimientos para estar en cualquier área, y es mi amigo. Acá la decisión tiene que ver con que el Estado no tendría por qué intervenir. Lo que me genera mucho ruido es el fundamento del por qué la expropiación. Esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina.

— ¿Es una mala idea que sea parte de YPF Agro?

— El problema de Argentina no es que el Estado tenga una empresa más, el problema es el Estado que tenemos. Cuando el presidente dice que vamos a tener soberanía alimentaria, desconocimiento se da en que hoy hay alimentos para 400 millones de habitantes en la Argentina. El presidente tiene que bregar porque tengamos seguridad alimentaria. Y esto consiste en una estrategia de trazabilidad, de inocuidad, de cantidad, de oportunidad. Eso es lo que tiene que hacer Argentina. El concepto de pensar que hace falta una empresa estatal para esto es equivocado.

Etchevehere, sobre Vicentín: "Es una mala señal, por eso Venezuela está como está"

— El Gobierno argumenta que hay que mejorar las condiciones del mercado de granos

Creo que se equivoca mucho el presidente si quiere hacer de un mercado transparente, como el de granos, algo opaco. La empresa que va a surgir va a poner precios políticos, y también va a tener costos de una estructura más pesada que puede terminar haciendo que el costo sea más alto. Por lo tanto menos precio para los productores y, a la vez, se van a llenar de plata las multinacionales. Además, Vicentín no es YPF en el mercado: participa de menos del 10% del mercado de granos. Entonces la seguridad alimentaria es con más producción, no con más estatización.

— ¿Los que trabajan con Vicentín no podrían festejar, como marcó el presidente?

— Hoy un productor, de los 2 mil y pico que estaban con Vicentín, pueden estar contentos. Pero la pregunta es: ¿quién va a poner la plata? El Estado está en default y hablamos de un pasivo de alrededor de 1.000 millones de dólares. Esto significa deudas con entidades financieras, proveedores, productores.

— Entonces, ¿votarán en contra de la iniciativa en el Congreso?

Creo que hay que mirar el proyecto en detalle. No esto de acuerdo si cada empresa que tiene problemas el Estado va a ser intervenida. Entonces, ¿qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?

Alberto anunció la intervención de Vicentín y buscará la expropiación

ES / DS