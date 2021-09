El FdT apunta a la provincia de Buenos Aires: ¿Puede revertir el resultado de las PASO?

La diferencia fue de 4,35% y las cuentas ya comenzaron. ¿Puede el Frente de Todos revertir la elección en la provincia de Buenos Aires? En el oficialismo se empiezan a recuperar de la fuerte derrota y hablan de poder dar vuelta el resultado en el territorio con mayor cantidad de votos en el país.

Las experiencias anteriores no son alentadoras para el Gobierno. En 2017 y 2019 Juntos por el Cambio sumó votos entre las PASO y las generales, pero hay quienes aseguran que esta vez es el Frente de Todos quien puede crecer.

En estos dos meses de campaña para las elecciones del 14 de noviembre el Gobierno saldrá a la caza de votos. El primero al que miran es a Florencio Randazzo, quien con el Frente Vamos con Vos sacó apenas el 3,71%.

Lo bautizaron como “la víctima propiciatoria”. No son tantos los sufragios pero aseguran que es el dirigente con votantes menos fieles. Las cuentan que hacen marcan que el ex ministro del Interior puede conservar sólo un 20% de los votos. La mala noticia es que reconocen que la mayor pérdida puede ir a Juntos por el Cambio (un 50%) pero hay un 30% que puede ir al FdT. El objetivo es sumar esos sufragios pero también rescatar alguno de los que se pueden ir a la oposición.

Después de la derrota electoral, las voces del kirchnerismo reclaman cambios

También miran a quienes no fueron a votar. En el territorio gobernado por Axel Kicillof hubo un 68,29% de participación. “Vamos a analizar los resultados que la caída en cantidad de votos recibidos en Provincia es directamente proporcional a la cantidad de bonaerenses que no fueron a votar. Por eso, es el momento de volver a convocar con propuestas concretas que venzan la desilusión”, escribió el segundo candidato a diputado del FdT, Daniel Gollán.

Coincidió el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, quien con poca autocrítica explicó que “no hubo un crecimiento del macrismo, los nuestros no fueron”.

A la búsqueda del "oficialista decepcionado"

En el Gobierno ven que entre quienes no votaron en las internas este 12 de septiembre hay un “oficialista decepcionado” que quisieron castigar al oficialismo pero no quieren votar por la oposición. A ellos se les hablará en estos dos meses con distintos anuncios económicos. “No pudimos hacer lo que prometimos en 2019”, reconocen. La excusa de la pandemia ya no sirve. Desde la Casa Rosada preparan distintos anuncios para esta misma semana con el objetivo de torcer la elección.

También le hablarán a un sector que votó a Facundo Manes. “Nos votó gente que nunca había votado a Cambiemos”, dijo el candidato a diputado por Dar el Paso que sacó el 15% de los sufragios. Esto también lo saben los dirigentes de la alianza oficial. Hay un electorado que los acompañó en 2019 que esta vez se fue a esta lista de Juntos.

Alberto, el culpable perfecto

Un importante socio del FdT lo tiene estudiado: "El 28% del votante del neurólogo es un votante del 2019 perdido. Sumar estos votos vale doble ya que hace retroceder al sello opositor que tiene como principal desafío mantener el número que sacaron en conjunt"o.

Aunque son pocos, todo suma y los votos que dejó Guillermo Moreno por no pasar el piso electoral del 1,5% también se los irán a buscar. Es el 0,96% de los votantes.

El desánimo comienza a desaparecer. Hay algunos datos positivos que quedaron tapados ante tremenda derrota como lo de Lanús. En el distrito gobernado por Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio, las boletas de concejales del FdT quedaron por encima que la del intendente. En el tramo de diputados nacionales apenas ganó el sello macrista con el 38,02% contra el 37,92%. Hay distritos que quedaron pintados de amarillo o rojo en las PASO que en las generales podrían pintarse de azul.

FL