El fiscal Juan Curi aceptó a Marcelo D'Alessio como arrepentido

por Julian D'Imperio

El fiscal Juan Curi aceptó como arrepentido al falso abogado y espía Marcelo D'Alessio en la causa que lo investiga por asociación ilícita. Ahora, será el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver si accede a homologar el acuerdo.

Luego de declarar más de 16 horas ante el fiscal entre el lunes y martes de esta semana, D'Alessio logró firmar un acuerdo para convertirse en testigo colaborador. Para que se confirme la intención que tiene el procesado por integrar una asociación ilícita que extorsionaba y espiaba, deberá tener una audiencia con el magistrado, quien por otro lado está cada vez de elevar la causa a juicio oral.

No obstante, hasta que el juez no resuelva la condición de D'Alessio, no se conocerá públicamente los datos y nombres con documentación que según pudo saber PERFIL habría aportado en esa declaración con el fiscal que lo aceptó como testigo colaborador. Además, Ramos Padilla también debe resolver si accede a los pedidos del abogado del espía, Claudio Fogar, para acceder a una prisión domiciliaria.

Hasta el momento, D'Alessio había declarado ante la Justicia desvinculando de responsabilidades al fiscal Carlos Stornelli y apuntando a los agentes también procesados en la causa, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, como quienes le encargaron una "prueba piloto" de inteligencia para lograr un cargo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el momento en el que se registró una extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest.

Si bien Degastaldi ya logró la prisión domiciliaria, Bogoliuk y el espía Hugo Rolando Barreiro también detenidos aspiran a lograr el mismo beneficio que aún no consiguieron. Barreiro, incluso, había intentado también ser arrepentido aunque Ramos Padilla rechazó el acuerdo.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata, la misma que resolvió la polémica sobre si el caso debía quedarse en manos del juez de Dolores, solicitó al mismo que avance para elevar la causa a juicio, resta definirse la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli y la apelación del periodista Daniel Santoro, entre otros involucrados.

Stornelli declaró hace dos semanas luego de estar siete meses en rebeldía y negarse a presentarse en Dolores.

J.D.