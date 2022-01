El FIT denunció un “acuerdo fraudulento”

Los sectores de la izquierda fustigaron el principio de acuerdo que alcanzó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y anticiparon movilizaciones. Para el diputado nacional del FIT Nicolás del Caño, el entendimiento significa “una nueva deuda para pagar la estafa macrista a costa de profundizar la dependencia del país con 40% de pobreza, salarios y jubilaciones mínimas de indigencia, precarización laboral e inflación”. “Hay que enfrentar en las calles el cogobierno con el FMI”, apuntó.

Su compañera de bloque, Myriam Bregman, tampoco se quedó atrás e indicó que Alberto Fernández terminó “de legitimar la estafa macrista. La letra chica es cómo se paga la fiesta de Macri y sus amigos”. “El acuerdo es fraudulento, se violó todo. Hay pueblos en el mundo que vienen luchando contra el Fondo, no se buscó solidaridad internacional”, determinó.

Por su parte, Christian Castillo, dirigente Nacional del PTS en el FIT, indicó que el acuerdo “muestra que para el peronismo gobernante y la oposición derechista de Juntos por el Cambio el sometimiento al FMI como política de Estado”.

“Este lunes a las 18 convocamos en Parque Lezama a una reunión abierta para organizar una nueva gran acción de repudio”, sentenció Castillo.

Otra referente de la izquierda que opinó sobre el tema fue Manuela Castañeira, quien dijo que “las propias cifras que da el Gobierno no tienen nada que ver con el discurso que acaba de dar Alberto Fernández. El Gobierno capituló en toda la línea con el fondo en relación al ajuste y el déficit fiscal”. Y agregó: “opinamos que se debe convocar ya mismo al espacio por el no pago de la deuda en conjunto con todos los que hablan de que no habría que pagar: hay que pasar de las palabras a los hechos y realizar una movilización de masas por el no pago de la deuda externa”.