El FMI reemplazó al jefe de la misión del organismo para la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió reemplazar al italiano Roberto Cardarelli por el venezolano Luis Cubeddu como jefe de la misión de ese organismo para la Argentina. Cubeddu, de 53 años, vivió en Buenos Aires entre 2002 y 2004 pues trabajó aquí como representante del Fondo en los años posteriores a la crisis que padeció la Argentina.

Fuentes ligadas al organismo indicaron que el cambio obedece a "la rotación de rutina del personal superior del Fondo, y aprovechando la transición actual en Argentina y el hueco en las negociaciones". "Para garantizar una transición fluida y una continuidad en el trabajo de la misión del Fondo, el actual jefe de la misión, Roberto Cardarelli seguirá trabajando con el equipo durante esta transición", indicaron las fuentes.

El arribo de Cubeddu se da no sólo en medio del cambio de Gobierno sino que además deberá encarar las negociaciones con el equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández. Entre los asesores de Fernández existe acuerdo en cuanto a la necesidad de renegociar el convenio stand by firmado por 57 mil millones de dólares, que quedó en suspenso después de las elecciones primarias.

El gobierno de Mauricio Macri destinó el 83% del crédito stand by otorgado por el FMI a la Argentina a pagar la deuda externa adquirida en los primeros tres años de su administración. El crédito fue de 56.300 millones de dólares, y se convirtió en el más grande de la historia del organismo de crédito internacional. No obstante, la administración de Cambiemos sólo recibió US$ 44.300 millones.

En septiembre, el FMI debería haber transferido el último tramo del año, por US$ 5.700 millones, pero la contundente derrota sufrida por Macri en las PASO terminó frenando el nuevo desembolso. De acuerdo al informe oficial elaborado por el Ministerio de Hacienda y difundido este lunes, de la plata enviada por el FMI sólo quedan disponibles poco más de US$ 1.900 millones.

