El Frente de Todos define la estrategia electoral: reuniones de urgencia para acordar reglas de juego

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegará este martes a la ciudad de Buenos Aires para terminar de escuchar a los distintos sectores del Frente de Todos con un objetivo urgente: acordar las reglas de la interna en caso de que se presenten distintas listas para las Elecciones 2023.

La regulación de las internas depende de cada partido. La ley Nº 26.571 que regula las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, establece que cada frente electoral es el que decide el criterio para conformar las listas de cara a las elecciones generales. “Cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca su carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza”, dice el artículo 44.

Calendario electoral 2023: provincia por provincia, que se vota y cuándo son las elecciones

Los detalles tienen que quedar escritos en el acta constitutiva de la alianza. Es decir que el 14 de junio el Frente de Todos deberá tener la discusión saldada. Sólo quedan dos días.

Quién llevará la negociación adelante por parte de Daniel Scioli es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Gildo Insfrán, quien tiene el mandato del PJ para sellar la alianza del oficialismo, también consultará a Máximo Kirchner y a Sergio Massa. Aún hay tiempo hasta el 24 de junio para saber si hay PASO o no, pero el reglamento debe quedar conformado antes de que la negociación por las candidaturas termine.

Tal como contó PERFIL, en una primera charla, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense planteó que, quienes busquen pasar las primarias para acordar las listas generales, deberían llegar a un piso del 40% de los votos de la interna. Este número surgió al mismo tiempo que Kirchner avisó que quienes quisieran competir deberían presentar boletas con candidatos en todas las categorías.

El Frente Renovador acelera el clamor por Sergio Massa: "Queremos un candidato de unidad"

Sin embargo, las charlas continuaron y el piso al que se llegaría debería ser inferior. En lo único qué hay acuerdo es que el conteo será a través del sistema D’hont.

A dos días del cierre de alianzas, Scioli busca que el piso sea del 20% aunque se cerraría en un 25%. “Eso sería lo más serio”, explican desde el entorno del embajador en Brasil.

Ese piso no puede ser muy distinto al que se impondrá en la provincia de Buenos Aires. Allí, el kirchnerismo querrá tener listas e ir a internas en algunos distritos que no gobiernan. Nunca el requisito llegó a ser del 40%.

En ese mismo encuentro Insfrán repetirá que los gobernadores pretenden una lista de unidad, tal como dejaron escrito en un documento la semana pasada. Desde entonces, en privado algunos mandatarios no fueron tan duros como en el comunicado que habla de “exigir” candidato único. incluso, ayer fue Osvaldo Jaldo el que mostró que los jefes provinciales peronistas no tienen una postura firme y común. El actual vicegobernador y recién elegido gobernador de Tucumán recordó que cuando tuvo diferencias con Juan Manzur, estas disputas se saldaron con una interna que los llevó a la unidad y al triunfo de este domingo en el que rozaron el 60%. Tucuman fue una de las dos provincias que no firmaron el documento. Tampoco lo hizo Santa Fe.

Una vez que escuche la posición de Daniel Scioli, quien insiste con presentarse como candidato presidencial, Insfrán tendrá que acordar las reglas con el kirchnerismo y con el massismo que el fin de semana se anotó en las Paso. Una vez que se avance en el reglamento, el sello quedará inscripto. Hasta ahora nadie habla de otro nombre que el del Frente de Todos con el que se compite desde 2019. Mucho menos de una ruptura.