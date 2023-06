El Frente Renovador acelera el clamor por Sergio Massa: "Queremos un candidato de unidad"

El mensaje que bajó Sergio Massa en el congreso del Frente Renovador del sábado caló fuerte en su espacio político que no tiene dudas de que si el Frente de Todos no logra un candidato único, irán a las PASO. Y también la seguridad de que quieren que el ministro de Economía sea candidato, lo cual activó un operativo clamor que a pesar de que es diferente al que pide por Cristina Kirchner, se hace escuchar.

"Desde agosto está haciendo un esfuerzo enorme con todo su equipo para sostener a la Argentina en una situación muy complicada post (Martín) Guzmán". El autor del reconocimiento es Pablo Mirolo, presidente del Frente Renovador y uno de los organizadores del megaencuentro del sábado en el Estadio Arena de Malvinas Argentinas.

"Camino a la elección tenemos que tener un orden político hacia adentro de la coalición para también tener un orden económico, como dijo Sergio semanas atrás. Tenemos la responsabilidad de llevarle certeza a la gente, tenemos la responsabilidad de gobernar el país", manifestó Mirolo en declaraciones a El Destape Radio.

Amenaza y repliegue, Sergio Massa juega las últimas cartas para lograr un candidato único

¿Quién garantiza el orden económico? Para el massismo está claro que el tigrense.

El massismo con un objetivo claro

El eje del discurso massista por estos días está centrado en atacar la ofensiva planteada desde el sector de Alberto Fernández, que lanzó como candidatos a Agustín Rossi y Daniel Scioli, que insisten públicamente con que haya paso. Desde lo discursivo la pelea también apunta contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pro PASO y candidata a la Gobernación de Buenos Aires.

El objetivo de Massa, desinflar la estrategia albertista.

El pico de la tensión estuvo entre ella y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que hasta salió a decir que el ministro estaba harto de la interna.

Massa juega: insistió con un candidato de unidad pero si hay PASO pidió que lo anoten

"Sergio es una persona que ha demostrado que trabaja todos los días y algunos compañeros se molestan porque desde nuestro mismo espacio no entiendan que hay que dar tranquilidad y certeza a la gente en este momento", sostuvo Mirolo.

Y agregó: "El mensaje ha sido muy clarito: unidad, trabajar todos juntos, madurez política. Una interna podría hacer mucho daño a nuestrro espacio político. Pasa en JxC con interna a cielo abierto, y electoralmente los ha dañado muchísimo. Si hay PASO, anótennos, estaremos compitiendo y tratando de buscar lo mejor para los argentinos".

Según el presidente del Frente Renovador, la propuesta de que haya un candidato único "no era a base de que el candidato sea de nuestro espacio, sino lo que se decida en conjunto que le dé certeza a los argentinos, que salga a decir las cosas que el Gobierno ha hecho bien, qué falta y qué queremos". Pero más allá de eso, si hay que ir a Primarias, manifestó que "no hemos tenido miedo en ir a elecciones, en algunas nos ha ido bien y en otras no tanto".

Massa, del estadio colmado a la cruda economía inflacionaria

"Si hay PASO anótennos, estaremos compitiendo y tratando de buscar lo mejor para los argentinos", manifestó el dirigente.

Dentro del Frente Renovador la confianza en Massa alcanza como para que no sea necesario cantar "Massa presidente". Más bien, creen que es el candidato natural del Frente de Todos.