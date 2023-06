Amenaza y repliegue, Sergio Massa juega las últimas cartas para lograr un candidato único

“¿Es cierto que Sergio Massa puede renunciar?”, preguntó Jorge Capitanich desde Chaco. “No Coqui, ¿no lo conocés a Sergio? Es su extorsión habitual”, le contestó un dirigente que conoce desde hace tiempo el juego del líder del Frente Renovador. Desde hace días, funcionarios leales al ministro de Economía lanzan distintas advertencias que llegaron hasta anticipar una posible renuncia al Palacio de Hacienda con el objetivo de imponer su posición en la negociación por el cierre de listas.

“Yo no lo descarto y tampoco lo quiero afirmar. Lo veo en un nivel de hartazgo importante. Es difícil con una economía con las dificultades que tiene... Se sabe que todos los días es remar para arriba en dulce de leche y lo está llevando bien”, dijo Cecilia Moreau sobre el rol de Sergio Massa y su posible salida de Economía. Nada novedoso si uno le presta atención a otros de sus dirigentes como el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. Dijo lo mismo: Massa podría renunciar.

La ruptura del peronismo ya llevó a la derrota en la provincia de Buenos Aires

Sin embargo, esa frase en boca de la titular de la Cámara de Diputados caló profundo. Fue autorizada por Sergio Massa para decirla, pero de inmediato se dieron cuenta de que el ministro de Economía era ahora quien podía generar un nuevo cimbronazo en los mercados. El último culpable y señalado por el tigrense de una corrida fue Antonio Aracre, quien terminó afuera del Gobierno.

Cuando los dólares empezaron a reaccionar, el ministro se movió rápido e hizo circular que le pidió a su equipo bajar el ruido político e hizo descartar una posible salida. Fue más un mensaje público que a sus propios funcionarios que en las horas previas habían recibido el crédito para dejar trascender que el funcionario no descartaba renunciar al cargo. Fieles a su jefe político, aceptaron “el reto” sabiendo que en cualquier momento, quedan nuevamente habilitados a enviar nuevas señales a la interna.

Los ruidos dentro del Frente de Todos que por estas horas salieron del Palacio de Hacienda, se esperaban replicar hoy en el congreso del Frente Renovador. El propio ministro iba a salir a criticar fuertemente a los dirigentes que ya están lanzados y quieren competir en las primarias, pero el repliegue de este viernes también se verá en el escenario. Aunque dejará mensajes sobre las ambiciones personales, el tono no será tan fuerte como se esperaba.

Twitter @SergioMassa

Incluso algunos anunciaban una posible ruptura del Frente de Todos. El propio massismo salió también a instalar esta versión en caso de no llegar al candidato único. Y hasta le pusieron un nombre: Unidad Renovadora. Recrearon el escenario de 2017 para explicar que se trataba de una reversión de Unidad Ciudadana en el que ahora Cristina Kirchner estaría acompañada por el Frente Renovador. Se olvidaron de explicar que esa estrategia llevó a la derrota de la actual vicepresidenta en la elección bonaerense en la que Florencio Randazzo compitió por afuera con el sello del justicialismo. El dirigente bonaerense sacó apenas 500 mil votos (poco más del 3%) y CFK perdió por 382 mil. Si hay algo que el kirchnerismo no quiere es perder la provincia de Buenos Aires: no hay en esta elección posibilidad de ruptura.

Algunos dirigentes del Frente Renovador pedirán este sábado por la candidatura de Sergio Massa. El ministro de Economía aún se entusiasma con poder ser, aunque el operativo clamor por ahora sólo salga de su espacio. “La amenaza de Massa con un golpe económico por una rencilla electoral revela su verdadera faz ¿Hartazgo? Harto está el país con quienes juraron desempeñarse con lealtad y patriotismo y lo hacen con deslealtad y oportunismo mientras la gente se de-sangra con una inflación rampante”, expresó Juan Grabois. El dirigente social se anotó en la carrera presidencial, postulación que está dispuesto a mantener si el ministro se convierte en candidato.