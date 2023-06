Insólita explicación de Grabois: "Cristina eligió un mal presidente no tuvo nada que ver con la gestión"

Juan Grabois terminó el jueves en el estudio de un canal de televisión donde fue entrevistado acerca de la coyuntura política de cara a las elecciones y lanzó una llamativa defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El líder del Frente Patria Grande buscó sacarle responsabilidad de los errores de gestión del Poder Ejecutivo a cargo del presidente Alberto Fernández al decir que ella es parte del Poder Legislativo.

"Cristina es parte del Poder Legislativo. Echale la culpa de todo lo que quieras, pero vinculado al Poder Legislativo. Alberto Fernández es un presidente que fracasó, no tenía grandes expectativas en él", sostuvo Grabois.

Fue durante una entrevista con Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas (LN+), donde aseguró que la responsabilidad de gestión recae en quienes "tienen función en el Poder Ejecutivo nacional". Según él, esos "son los que firmaron un papelito, cobran un sueldo, tienen un celular y un chofer de funcionario público".

Grabois: "En el FDT tenemos un problema parecido al de Juntos por el Cambio"

Segundos después, le consultaron acerca de cómo llegó Fernández al lugar que ocupa como presidente. El referente político y social señaló que "esa es otra discusión" porque "la coalición política eligió un mal presidente". Y añadió: "Cristina eligió un mal presidente, se equivocó. Pero no tuvo nada que ver con la gestión. No, amigo".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La justificación que utilizó Grabois resulta llamativa, puesto que no incluye un contexto que atraviesa la gestión y es que hay una gran cantidad de funcionarios que le responden a la vice y ocupan cargos de gestión en el Gobierno. Es el caso del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, o quienes encabezan organismos como la Anses y el caso de Fernanda Raverta, su titular.

"Los que son responsables del Gobierno son los funcionarios. El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal", insistió.

"La gestión es de los funcionarios. Si no, las responsabilidades no están delimitadas. Cristina no es funcionaria, es presidenta de la Cámara de Senadores. Si Cristina fuera funcionaria, la responsabilizó de que se fue del gobierno con 25% de pobres. Pero el 42% es responsabilidad de este gobierno, no de ella", agregó.

Encuesta: Bullrich y Larreta cerca, De Pedro superaría a Scioli y el escenario en el que ganaría Milei

Grabois, alineado a la vicepresidenta, fue uno de los que estuvo parado detrás de ella en el escenario del acto en Plaza de Mayo del 25 de mayo pasado. Estuvo ahí junto a otros como Sergio Massa, a quien no se banca en términos políticos a pesar de que este es apalancado por la vice.

Grabois, Wado y el eventual Massa candidato

Por otra parte, Grabois especuló acerca de cómo estará conformada la fórmula presidencial del Frente de Todos. Si bien admitió que le gustaría acompañar como vice a De Pedro, expresó que ese lugar debería corresponderle a "una persona del peronismo de las provincias del norte. Y para mí, una mujer del más alto nivel técnico científico que vive en una provincia lejana". No dio mayores detalles.

Para Grabois, Massa es un "panqueque".

Más adelante fue consultado respecto de la figura de Massa y una eventual candidatura del ministro de Economía. Dijo que acompañaría si el tigrense "firma un programa de lotes con servicio para 500 mil personas por cuatro años, otro de pequeños productores hortícolas para que puedan tener su propia tierra y un último de salario básico universal".

El equipo de Massa viaja al FMI con la inflación en mano para pedir más dólares

Pero también analizó la competitividad que tiene frente a Massa y otros candidatos. "Si va Massa, por un lado, y yo por el otro, y somos los únicos dos candidatos, yo creo que le puedo ganar. Por lo menos tengo el 35% en esa interna. Si lo sumas a (Daniel) Scioli, quedo en 20%. Y si lo pones a Wado, pierdo mucho más", dijo.

De todos modos, no escatimó calificaciones negativas para el ministro. "Es un panqueque", lanzó.

"El Papa dijo en un momento que hay que desconfiar de los salvadores de una historia y de los que vienen de cinco divorcios políticos. Massa entra en esa misma categoría. Pasó de la UCeDé al menemismo, al kirchnerismo, al antikirchnerismo rabioso y ahora quiere ser la renovación del kirchnerismo", recordó.

