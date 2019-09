El Frente de Todos refuerza los contactos con embajadas claves

por Aurelio Tomás

Alberto Fernández confirmó el jueves que ya tiene trato directo, vía WhatsApp, con el embajador de Estados Unidos, Edward Prado. Según contó el candidato más votado en las primarias, y confirmaron desde la sede diplomática, Prado le informó directamente por medio de un chat la decisión de su país de financiar proyectos por vía de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (Opic, por sus siglas en inglés) por más de 600 millones de dólares. Fernández agradeció el gesto y lo dio a conocer en una entrevista con C5N.

No es el único contacto entre el candidato más votado en agosto y las embajadas de las principales potencias, según pudo reconstruir PERFIL a través de contactos con numerosos representantes extranjeros en Buenos Aires. El equilibrio es delicado y, a pesar de que todos entienden que tiene muchas posibilidades de ganar en octubre, aún no es más que un candidato. La clave para los diplomáticos es definir cuáles serán sus políticas. “La afinidad con este gobierno actual no es personal, hacia la figura del presidente Mauricio Macri, sino con las políticas que llevó adelante, por eso importa saber cuál será la orientación que elegirá Alberto si gana”, explicó un experimentado diplomático extranjero.

Las embajadas de la Unión Europea, por ejemplo, han buscado encuentros conjuntos con candidatos para conocer sus ideas. Se reunieron con Sergio Massa antes de que se incorpore al Frente de Todos como candidato a diputado y con Roberto Lavagna. No hubo aún un encuentro con Fernández, según confirmaron varias fuentes. En muchos casos, la falta de contacto directo se ha buscado compensar con reuniones con su equipo técnico y con los diplomáticos que ya suenan como posibles altos cargos de una Cancillería del Frente de Todos.

Un dato interesante es que, como parte del “Brexit” que impulsa el primer ministro británico, Boris Johnson, el embajador del Reino Unido, Mark Kent, ha dejado de participar de esos encuentros este mes. ¿Tiene trato directo con Alberto? En la sede diplomática aseguran que no. “Observamos el proceso listos para trabajar con cualquier gobierno que elijan los argentinos”, indicaron. Un tema clave para esta relación será saber si Fernández elige volver a la confrontación que marcó la relación durante el mandato de su candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández.

Por hora, hubo solo un pronunciamiento sobre la cuestión como candidato. Fue en un documento firmado por Alberto y el gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que incluyó como último punto el compromiso de denunciar el acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y el Reino Unido (que permitió el reconocimiento de soldados caídos en las islas y habilitó un nuevo vuelo con escala en Córdoba, entre otros puntos). Un detalle, la información fue difundida por Melella pero no por el candidato presidencial.