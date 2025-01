El Gobierno busca eliminar cupos de igualdad con un proyecto de ley

El discurso de Javier Milei en Davos, en el cual cargó contra minorías y derechos consagrados, no fue casual: es una posición que siempre expresó y que ahora se va a materializar con un proyecto de ley que ya tiene denominación. El texto, “de igualdad ante la ley”, va a impedir que existan cupos específicos en el ámbito legislativo y judicial y modificará normativas como la Ley Micaela.

Según supo PERFIL de parte de Balcarce 50, el proyecto lo está elaborando presidencia y será debatido en sesiones ordinarias. Hasta el momento, a la gestión libertaria no le importa si los votos están o no: aseguran que tienen la necesidad de explicitar su agenda en una ley, independientemente si consiguen respaldo o no.

Y recalcan que las minorías no pueden “tener privilegios”. “No puede ser que cada minoría tenga un derecho, eso habilita a todas a pedir algo y no es así”, expresaron desde el entorno del Presidente. De acuerdo a lo que trascendió, la iniciativa derogará cualquier tipo de cupo consagrado para las mujeres, discapacitados, comunidad LGTB+ en los ámbitos parlamentarios, en las listas de candidatos y en la Justicia.

María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Secretaría General de la Presidencia, una persona cercana al triangulo de hierro presidencial, ya trabaja en un texto que será tratado en ordinarias. El aborto y matrimonio igualitario quedan afuera del alcance de la ley.

Qué dijo Milei

Este jueves, en su segunda participación en el foro de Davos, en Suiza, el libertario dijo que “ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”. En esa línea, también atacó al feminismo, ya que apuntó que “la igualdad ya existe ante la ley en Occidente y que lo demás es una búsqueda de privilegios”.

En su exposición, el jefe de Estado cuestionó la “ideología woke” y cuestionó a foros (como el de Davos) y organizaciones que impulsan la agenda del progresismo global que -según su visión- han distorsionado los valores históricos de Occidente.