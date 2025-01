El Gobierno enviará al Congreso una reforma migratoria para restringir la entrega de residencias a extranjeros

Siguiendo los pasos de Donald Trump, el Gobierno argentino está elaborando un proyecto de reforma a la ley de Migraciones (25.871) con el objetivo de implementar mayores controles y restricciones en el acceso a la residencia para extranjeros. Se prevé que esta iniciativa sea presentada al Congreso durante las sesiones ordinarias. Además, la iniciativa contiene el arancelamiento sanitario y universitario a no residentes.

Restricciones en residencias para estudiantes extranjeros y arancelamiento de servicios públicos

La propuesta, según pudo saber PERFIL desde el oficialismo, incluye un régimen más estricto para la concesión de residencias a estudiantes extranjeros. Las autoridades del Gobierno señalaron que, en gestiones anteriores, no se realizó un control adecuado de la documentación presentada, lo que permitió que algunos extranjeros obtuvieran la residencia tras periodos de estudio muy breves.

Además, se busca restringir el acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos nacidos en el país. Actualmente, el trámite para obtener la residencia requiere documentos como el pasaporte o cédula de identidad, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.

Falta de información en el anuncio del arancelamiento a extranjeros: “En las universidades no hay extranjeros no residentes”

El proyecto también contempla la implementación de aranceles para el uso de servicios sanitarios y universitarios por parte de extranjeros no residentes. Esta medida fue anunciada en diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y está siendo desarrollada por el equipo de la Dirección Nacional de Migraciones, liderado por Sebastián Seoane, bajo la supervisión del vicejefe de gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán. Actualmente no hay extranjeros no residentes en las universidades nacionales.

Refuerzo de controles fronterizos y políticas migratorias

En paralelo, el Gobierno busca reforzar los controles fronterizos, particularmente en la región norte del país. En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Güemes en la provincia de Salta, que incluye el despliegue adicional de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura e Inteligencia Criminal en la frontera con Bolivia.

Estas reformas sonparte de una política migratoria más restrictiva que busca prevenir la llegada de individuos considerados por el Gobierno como "una amenaza para la seguridad nacional". Adorni criticó la política migratoria actual y anticipó que bajo la gestión de Javier Milei se endurecerá, incorporando más delitos como causa para impedir el ingreso al país o para expulsar a un inmigrante.

Estudiantes extranjeros: qué dicen sobre el arancelamiento que impulsa el Gobierno de Milei

El proyecto incluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de vigilancia y control, tanto en las fronteras como en el interior del territorio nacional. En este sentido, el Gobierno impulsa decretos que habilitarían su intervención en operativos contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico internacionales que intenten operar en el país.

Flexibilización para migrantes venezolanos

Sin embargo, en septiembre de 2024, Argentina implementó un nuevo régimen que facilita la entrada y regularización de migrantes venezolanos, permitiéndoles ingresar y legalizar su situación con documentos de identidad o pasaportes vencidos. Esta medida beneficia a unos 20.000 migrantes venezolanos en situación irregular en el país y tiene una vigencia de 90 días, prorrogable.

El Gobierno manifestó que estas medidas buscan prevenir la infiltración de personas que puedan cometer delitos, garantizando la seguridad nacional. También argumentaron que el régimen de refugio de Argentina podría ser una puerta de entrada al terrorismo internacional, lo que llevó al endurecimiento de los requisitos para obtener asilo y a la reducción de los plazos de tramitación ante la justicia.

Estas acciones reflejan un cambio significativo en la política migratoria argentina, orientada a endurecer los controles. Es decir, enfocada a hacer exactamente lo contrario para lograr el mismo objetivo.

