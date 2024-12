El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó el “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias” que indica el procedimiento para acreditar la idoneidad de las personas que realicen los exámenes para trabajar en la Administración Pública. La medida, de carácter obligatorio, busca garantizar la aptitud de los empleados y optimizar la administración estatal, según los argumentos del Gobierno.

¿Cuál será el nivel de profundidad de estos exámenes? El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, tiró un indicio al señalar que un empleado estatal debe tener "conocimientos mínimos e indispensables, que son comparables con los de un secundario".

“La aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público conforme surge de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario", indica la resolución 26/2024, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Fariña.

"Sin perjuicio de ello, podrá ser requerida para acceder a otras modalidades contractuales, conforme lo determine oportunamente la Autoridad de Aplicación”, añade el documento. Además, explica que se realizará una primera etapa de prueba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir en la zona que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios bonaerenses.

De esta manera, todos los empleados públicos que se desempeñen en estas jurisdicciones estarán obligados a realizar la evaluación, siguiendo los cronogramas que la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger irá publicando en el sitio Argentina.gob.ar.

Sin embargo, la resolución aclara que aquellas personas que estén interesadas en rendir el examen y acrediten Certificado Único de Discapacidad estarán exceptuadas temporalmente de hacerlo hasta que se puedan implementar mecanismos de accesibilidad adecuados.

Según el Gobierno, “esta medida marca un avance en la profesionalización del empleo público y responde a la necesidad de construir un Estado más ágil y eficiente”.

Pero desde su anuncio la resolución causó una fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), que expresó que la Administración del presidente Javier Milei "no tiene lógica" y busca es “hostigar y demonizar” a los trabajadores públicos.

Maximiliano Fariña: "Conocimientos mínimos e indispensables"

"Se trata de un examen que lo que te exige es que tengas el conocimiento mínimo de administración pública y comprensión de textos", señaló el secretario Fariña durante un reportaje con LN+. "Creemos que cualquier trabajador que quiere trabajar en el Estado y tener la posibilidad de brindar un servicio público tiene que tener estos conocimientos mínimos e indispensables, que son comparables con los de un secundario", añadió.

En ese sentido, el funcionario destacó que en la Ley de Empleo Público uno de los requisitos es tener completo el secundario. "No queremos perseguir a nadie, esto no es una cacería de brujas. No estamos queriendo despedir a nadie, lo que queremos hacer es cambiar la visión del empleo público", aseguró.

Cómo son los exámenes para empleados públicos

Los exámenes están destinados a evaluar a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, que busquen renovar sus contratos, y para las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y quieran postularse por primera vez. En ese sentido, la inscripción a las pruebas estará abierta todo el año.

El test tendrá tres niveles de dificultad: profesionales, administrativos y otra para trabajos catalogados como servicios generales (puestos de tareas consideradas cotidianas, como choferes o jardineros). Las preguntas incluyen cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.

El formato comprende 20 y 24 preguntas multiple-choice, durará una hora y se realizará de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada personas tendrá tres chances para realizar la prueba.

Existen algunas excepciones con respecto a las realizaciones de los exámenes, ya que no deben hacerlo los trabajadores de planta permanente y, por el momento, quienes residan fuera del AMBA o no trabajen en jurisdicciones de esta zona.

Cabe mencionar que la aprobación del test es no vinculante. Es decir, si bien es obligatorio completarlo con éxito no significa que la persona automáticamente vaya a ser contratada pero sí será un requisito fundamental tenerlo cuando logre el ingreso.

Exámenes para estatales: los pasos para anotarse

Las personas interesadas en rendir el examen deben anotarse por medio del sitio web oficial, donde deberán solicitar un turno. El mismo podrá ser cancelado o reprogramado hasta 72 horas antes del día asignado.

Luego, los trabajadores deberán esperar a que las credenciales del examen lleguen al domicilio declarado después de que el sistema le asigne una fecha, lugar y hora para rendir la evaluación. El día de la prueba deberán concurrir con el DNI, para poder acreditar su identidad y confirmar que asistió ese día, en caso contrario, será considerado como ausente y no habilitado para rendir la prueba.

