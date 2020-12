El Gobierno y el kirchnerismo salieron a respaldar a Boudou tras el fallo de la Corte

El ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou recibió ayer el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un “abrazo solidario” al Palacio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.

“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta en la red social Twitter. De Pedro, por su parte, apuntó a “algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial” y les pidió que “dejen de presionar” al Poder Judicial.

Los funcionarios se refirieron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el jueves había rechazado el recurso de Boudou y dejó así firme su condena a cinco años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone.

“Me sumo a las expresiones del gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof), a las del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y a un montón de sectores de la sociedad que le ha perdido confianza a un sector del Poder Judicial que parece que usa el Código Procesal en el marco de las cuestiones políticas”, señaló De Pedro en declaraciones a la prensa, tras la firma del Consenso Fiscal en el Museo del Bicentenario.

“Nosotros entendemos que los códigos, la Constitución, son para respetar y queremos pedir a algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial, que dejen de presionar a la Corte Suprema y que dejen de presionar al Poder Judicial”, aseveró el funcionario.

El jueves, el máximo tribunal declaró “inadmisible” el recurso presentado por el exministro de Economía y dejó así firme su condena por la apropiación de la calcográfica Ciccone. La condena de Boudou a cinco años y diez meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

También a través de la red social Twitter, bajo el hashtag “#ConAmadoNo”, el gobernador Kicillof publicó: “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare”.

Qué decía Alberto F en 2014

En una columna publicada en 2014 en el diario La Nación, el presidente Alberto Fernández sostenía que “todas las excusas dadas por él (Boudou) hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”. El texto llevaba por nombre Boudou: game over. y el mandatario sostuvo allí que no era cierto que el ex ministro de Economía hubiese sido presionado por Esteban Righi y Adelmo Gabbi, entre otras afirmaciones que desmintió.