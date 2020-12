Santiago Cafiero también salió a defender a Amado Boudou

Santiago Cafiero rechazó el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou, por los negociados realizados con la ex imprenta Ciccone. “Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debería hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", dijo jefe de Gabinete a través de su cuenta de Twitter.

El posteo lo hizo mientras participaba de un acto don los gobernadores firmaron un acuerdo fiscal con la Nación.

“Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar" agregó Cafiero.

La Corte Suprema dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente que había dictado un tribunal oral en 2018. Por ese tema habían sido condenados también: Nicolás Ciccone, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó también algunas críticas al máximo tribunal. Junto a Andrés Larroque, encuadraron la decisión judicial en el “lawfare" del que dicen que son víctimas otros ex funcionarios que pasaron por la gestión de Cristina Kirchner.

Boudou estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017; la segunda en agosto de 2018, (con la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone) y la tercera el 18 de febrero del año pasado, cuando un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

