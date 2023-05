El irónico comentario de Fabiola Yáñez por el accidente de Diego Santilli: "Qué suerte..."

La primera dama, Fabiola Yáñez, generó controversia en las redes sociales tras un comentario irónico sobre el accidente que sufrió Diego Santilli en el gimnasio, y que PERFIL dio a conocer días atrás. Fue a partir de un video de TikTok que el diputado nacional compartió en redes sociales, donde explicaba qué le sucedió.

El dirigente y candidato bonaerense estaba en el gimnasio el lunes pasado cuando a una persona que entrenaba a su lado se le cayó una mancuerna que rebotó en su cara.

Fuentes cercanas a Santilli dijeron a este medio que por ese accidente se cortó la cara y debieron realizarle cinco puntos de sutura, con lo cual la parte izquierda de su cara, puntualmente pómulo y mentón, se encuentran afectados por el golpe.

Luego que trascendiera la noticia, el dirigente publicó en sus redes sociales un video de TikTok donde contó qué le pasó. "A veces el deporte no es bueno, a veces el deporte no es salud. Estaba entrenando, y a un señor se le escapó una mancuerna y me pegó en la cabeza", comentó.

El posteo de Santilli.

Y agregó: "No me pegó de lleno. Si me pegaba de lleno, realmente me sacaba el ojo. Y bueno, el deporte dicen que es salud, pero no lo recomendamos nosotros".

El comentario irónico de Yáñez

Después de que se viralizara el video y se conociera lo que le pasó al diputado nacional del PRO, la primera dama usó su Instagram para opinar al respecto.

Fue en un video publicado por la cuenta del canal C5N, que compartió el TikTok de Santilli y ofreció una descripción de los hechos. Pero los seguidores y seguidoras no tardaron en notar algo llamativo: había un comentario de la cuenta oficial de la pareja del presidente Alberto Fernández.

"Qué bien, ni yo tengo tiempo de entrenar... qué suerte", publicó Yáñez. El comentario, que fue interpretado por algunos como una burla hacia Santilli, generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales.

"Jaja, pero tenes tiempo para ver estas bolud****", escribió un usuario. Otro se sumó con una respuesta directa a su comentario: "Pero para hacer fiestas y comentarios acá tenés tiempo, o no?".

Fueron muchos los comentarios que le respondieron con reproches relacionados con la Cena en Olivos, el nombre que se le dio al escandaloso festejo de cumpleaños que realizó en plena pandemia, cuando todas las actividades estaban restringidas.

Mientras que algunos usuarios de las redes sociales criticaron a Yáñez por su comentario, otros lo interpretaron como una broma inofensiva. Pero no faltaron quienes marcaron la actitud viral como una falta de buenos modales.