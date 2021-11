El kirchnerismo duro se rebela: "Hay sectores que se creen dueños del Frente de Todos"

"Cuando Cristina (Kirchner) eligió por WhatsApp a Alberto Fernández para la fórmula presidencial, nosotros ya veníamos insistiendo con que el peronismo tenía que tener una gran PASO para armonizar las tensiones". Con esa frase, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto puso de manifiesto el reclamo por la institucionalización del Frente de Todos y la exigencia, además, de un programa de gobierno que no permita caer en las manos del Fondo Monetario Internacional "como ya viene sucediendo".

Por ello, ahora que el oficialismo fue derrotado en las elecciones y se vio el fracaso de la estrategia de Alberto Fernández, Mariotto junto a un grupo de kirchneristas duros como la diputada Fernanda Vallejos, el ex vicepresidente Amado Boudou y la ex embajadora Alicia Castro anunciaron el lanzamiento de "Soberanxs", una agrupación que busca imponer una impronta opuesta a la del albertismo tanto en lo político como en la gestión. "El peronismo es el movimiento apto para la liberación social, entonces no hay que resignarse a explicar que algo no se puede porque no está la correlación de fuerzas o por lo que sea. Hay que poner los temas en palabras y validarlos con la sociedad", apuntó Mariotto en diálogo con PERFIL.

Los "Soberanxs" están en contacto desde hace tiempo. Desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández se ubicaron a un margen de las luces del Frente de Todos y las disidencias que comenzaron a marcarle a la agenda del albertismo con el paso del tiempo a través de las redes y de alguna que otra entrevista les sirvieron para tender los primeros puentes, llamados telefónicos y reuniones principales que en los últimos meses se intensificaron y tomaron nombre.

Por lo bajo sus integrantes insisten en que el espacio "tiene las puertas y ventanas permanentemente abiertas" para que cualquier integrante del movimiento pueda sumarse, permanecer o abandonar el espacio en caso que le parezca necesario, sin ninguna atadura. Los impulsores e impulsoras lo definen como una "masa crítica" que busca hacer reflexionar al Frente de Todos de su rumbo a partir de la amplitud, la apertura y la condición de que "nadie pierda su identidad".

El núcleo duro busca expandirse y ya comienza a establecer diálogos para repartir la propuesta: sostienen que está abierto tanto para el resto del kirchnerismo nucleado en La Cámpora como para los albertistas y movimientos sociales. El lanzamiento está previsto para el sábado que viene y se transmitirá por YouTube, pero hay algunos integrantes activos del Frente de Todos y cercanos al presidente que admiten no tener "ni idea" de la iniciativa.

Los “Soberanxs” buscan ganar lugar en un contexto interno en el que las voces del kirchnerismo toman mayor relevancia, al punto tal, por ejemplo, que este martes se anunció el regreso del clásico programa “678”, reversionado como “679”.

Mariotto: "Queremos llegar a 2023 con un programa"

Para el ex vicegobernador de Daniel Scioli el objetivo es que el Frente debata ideas, se institucionalice y se establezcan normas como la obligatoriedad de elegir candidaturas por medio de "una gran PASO".

"En 2019 ganamos y no hubo un programa, no lo hay y no queremos llegar al 2023 así. Queremos un programa de gobierno, porque ganar las elecciones está bueno pero una vez que eso pasa hay que tener objetivos y garantizar la participación de todos los sectores", sostuvo Mariotto.

"Uno de los aspectos que aparecen como dificultad cuando no se propone un plan es la palabrita caprichosa 'gobernabilidad', o sea, lo que el sistema te permite hacer. Si proponemos un plan y la sociedad lo valida, la legitimidad que te da el voto popular te permite llevar adelante esas políticas", agregó en clara referencia a Alberto Fernández.

- ¿El presidente entendió eso?

- Todos lo entendieron, (...) Cambiemos lo entendió: (Facundo) Manes se integró a la lista de (Diego) Santili como corresponde y cada uno esgrime sus banderas. Eso tendríamos que haber hecho, no lo hicimos, lo dijimos, y ahora vemos que muchos dirigentes se dan cuenta, incluso el presidente que habló de una gran PASO para el 2023.

- ¿Y por qué no se hizo antes?

- Es una metodología que no activaron antes porque hay sectores que se creen los dueños del Frente de Todos y que son ellos los que manejan la estrategia mientras el resto somos una gran “clacke” que entiende que hasta el hilo más fino hace sombra en el suelo. Y tenemos cuadros y compañeros y compañeras de mucho valor.

- ¿Cree que hay voluntad en avanzar a la institucionalización del Frente?

- Nosotros lo venimos reclamando pero siempre nos dijeron que no. Pero ahora después de la derrota estridente en las urnas aparece la posibilidad. Lo celebramos porque si no aparece un dedo que no solo decide en Capital y Gran Buenos Aires sino que en la profundidad federal del país. No puede ser que desde una oficina de Buenos Aires se elijan los candidatos sin participación. Y eso es uno de los aspectos que nos llevaron a perder las elecciones, por poquito pero a perder.

- Uno de los planteos que ya adelantaste es volver a discutir una Ley de Medios. Hasta ahora el escenario era más favorable pero el gobierno no lo quiso plantear. ¿Cómo será posible hacerlo ante un escenario más dificultoso en el Congreso desde el 10 de diciembre?

- Tenemos que ponerla en discusión igual. Ninguna ley de los países centrales, occidentales y cristianos toleraría el monopolio como está en Argentina. Sobre el Congreso que viene, nosotros no nos resignamos a que no se pueda. Queremos discutir, no imponer. Poner los temas sobre la mesa porque el mundo cambió después de la pandemia y hay muchos aspectos por impulsar.

- ¿Mañana van a marchar con la CGT?

- Somos parte de la muchedumbre, nos gusta marchar con nuestros compañeros y compañeras.