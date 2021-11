Boudou, Alicia Castro y Mariotto lanzarán "Soberanxs", su nuevo espacio político

Un día después de las elecciones legislativas, en las que el Gobierno perdió el quórum propio en el Senado, el ex vicepresidente Amado Boudou, la ex embajadora Alicia Castro y el ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, anunciaron el lanzamiento de un nuevo espacio político y cultural, llamado “Soberanxs”.

“Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevos y viejxs compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad”, dice la publicación que dieron a conocer este lunes.

Además, detallan que se trata de “un punto de encuentro político, un espacio de debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas”. El lanzamiento oficial será este sábado 20 de noviembre, en el Espacio Cultural Mugica, ubicado en Piedras 720.

Amado Boudou, quien se encuentra en libertad condicional, relató que este nuevo espacio no busca “que nadie pierda su identidad, sin nadie querer hacer algo rimbombante”. “Simplemente es un conjunto de muchos compañeros y compañeras que quieren seguir una misma línea. El espacio se llamaría Soberanos”, sostuvo en diálogo con AM 530.

Por su parte, Alicia Castro dijo este lunes que es un espacio “para el punto de encuentro y debate”, porque “falta mucho debate en nuestro frente”, en relación al Frente de Todos.

Entre las ideas que proponen, se encuentran la “soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, soberanía científica y tecnológica, soberanía digital, soberanía agropecuaria, soberanía territorial, marítima, insular, Antártica; soberanía de nuestros recursos naturales”.

“Será un bloque cultural también para dar la batalla de las ideas. Nos parece que es un nucleamiento de nuevos viejos compañeros que no nos resignamos al estado de las cosas, ni a la violencia de la desigualdad”, resumió en una entrevista con La García, que se emite por AM750.

En esa línea, Castro también contó que al espacio lo integran Hernán Arbizu, Mempo Giardinell y Fernanda Vallejos, quien estuvo en el centro de las miradas tiempo atrás, luego de que se viralizaran sus audios con fuertes descalificaciones al presidente Alberto Fernández, a quien trató de “okupa” y lo acusó de “no tener legitimidad”.

En un tono similar, la ex diplomática cuestionó al jefe de Estado por dejar de lado que sin dentro del espacio "la historia y los votos los aporta el kirchnerismo".

"Se trata de un frente donde la mayoría de votos los aportó el kirchnerismo.Francamente no hubiéramos votado mayoritariamente al Frente Renovador. Alberto Fernández había sido jefe de campaña de Randazzo y de Massa sin lograr mucha eficacia en términos electorales", manifestó.

