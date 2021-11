Javier Milei subió la apuesta por su custodio y defendió la tenencia de armas

El diputado nacional electo por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió al episodio que ocurrió en el búnker de su espacio, realizado en el estadio Luna Park, cuando un custodio de seguridad amagó con sacar un arma en el escenario. Por otro lado, se posicionó a favor de la tenencia de armas en manos de los ciudadanos.

"Repudiamos y condenamos el accionar de dicha persona, el jefe de seguridad lo retiró y quedó desplazado del grupo", dijo el economista liberal en declaraciones a Urbana Play. Además, mencionó que el arma era “de aire comprimido, no letal”.

El custodio que se subió al escenario en el búnker de Javier Milei y amagó con sacar un arma era un militante

“Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Se lo echó del propio estadio”, agregó Milei.

En ese sentido, explicó que una persona del público se había trepado al vallado e intentaba saltarlo. "La situación daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos".

El hecho ocurrió mientras Victoria Villarruel, que acompañó a Milei en el segundo lugar de la lista y también ingresará al Congreso, le hablaba a los presentes.

Javier Milei defiende la portación de armas

En otro tramo de la entrevista, el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires habló de la segunda enmienda de los Estados Unidos y dijo que en los estados donde está permitida la portación de armas para los civiles "la cantidad de delito es mucho menor".

“Los delincuentes siguen utilizando las armas, no les importa si hay permiso o no", lanzó. "Si vos a los honestos no le permitís, no la van a tener, los dejas desalineados en término de defensa y el resultado es más delincuencia”, afirmó.

“Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos. Tu ‘costo esperado’ aumenta, por ende la actividad delictiva baja. Es una evidencia empírica”, argumentó.

Por último, el candidato que obtuvo el 17,03% de los votos en las elecciones legislativas en la capital, declaró que promovería un acceso más fácil a la tenencia de armas por parte de civiles.

fp / ds