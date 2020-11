El kirchnerismo ganó un lugar en el gabinete con Ferraresi por Bielsa

El miércoles 4 de noviembre, después de anunciar la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil, Alberto Fernández recibió a Jorge Ferraresi en su despacho. Allí le ofreció hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el que asumió una semana después.

Sin jura, el intendente de Avellaneda en uso de licencia quedó oficializado en una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Le pidió lo que el Presidente le reclamó a María Eugenia Bielsa en la charla de despedida: ejecutividad, bajada al territorio y diálogo permanente con gobernadores e intendentes.

La ex ministra se reunió con el Presidente el martes en la Casa Rosada. Fernández repitió lo que le dijo incluso antes de que el coronavirus desacelere la gestión de un gobierno recién asumido: necesitaba y necesita velocidad para terminar más de diez mi viviendas paralizadas desde 2015. Tras la salida, reconoció que la ex ministra “hizo un enorme trabajo al crear un ministerio” que no existía, “algo para nada sencillo de hacer”. En la misma conversación, le ofreció ser embajadora ante la Unesco, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Fernando “Pino” Solanas. Bielsa aún no contestó.

Con el Decreto 889/2020 el Gobierno aceptó la renuncia de Bielsa con la firma del Presidente y el jefe de Gabinete. En el texto, agradecen a Bielsa “el destacado trabajo realizado para poner en funcionamiento, desde su creación, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

El decreto siguiente (890/2020) designó a Ferraresi, que se reunió ayer con Bielsa para hacer el “intercambio”. En su paso por la Rosada, el hasta ahora intendente reconoció en privado que esta asunción le dejaba un sabor “semiamargo” ya que debe reemplazar a un ministro del oficialismo. “Uno siempre cree que puede llegar a un cargo ejecutivo después de ganar una elección y asumir tras la derrota de un opositor o de la finalización de una gestión”, reconoció.

Ningún dirigente del Frente de Todos tiene dudas: el cargo quedó en manos del kirchnerismo. Aunque se trata de un intendente, se trata de uno de los dos alcaldes más cercanos a Cristina Kirchner. El otro es Mario Secco (Ensenada),

Ferraresi deberá dejar el perfil bajo que mantuvo estos años. Quien deberá convencerlo es el ex jugador de Racing Hugo Lamadrid, que era director de prensa de Ferraresi en Avellaneda y será el vocero ministerial. En su tarea al frente del municipio siempre cumplió con el pedido del intendente de esquivar las declaraciones y el alto perfil, algo que ahora sabe que en el Gobierno le reclamarán dejar atrás.