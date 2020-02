El mercado espera una oferta realista de Guzmán

por Mirta Fernandez

Diego Ferro. “No digo que el default sea mejor; digo que es inevitable”

Diego Ferro es un analista financiero argentino con décadas en Wall Street. El ex operador financiero de Greylock Capital alertó a PERFIL sobre los riesgos de cerrar una reestructuración de la deuda rápida sin tener un plan sostenible a largo plazo.

—¿Cómo evalúa el proceso de renegociación de la deuda nacional?

—Es muy voluntarista de ambos lados. El Gobierno está desesperado por un acuerdo para que no digan que está en default, y los inversores están desesperados por un arreglo que no sea muy agresivo. Esos dos voluntarismos generan la sensación de que algo puede pasar, pero me parece que una reestructuración requiere un proceso más largo y fundamentalmente un plan, que el Gobierno no tiene. ¿Ese voluntarismo puede llevar a un arreglo?, Sí. La única forma de cerrar rápido es que la reestructuración sea leve. El problema es que me parece muy difícil que eso no requiera una reestructuración en los próximos cinco años.

—¿Es posible tener una negociación cerrada el 31 de marzo, según el cronograma oficial?

—Con una reestructuración mala, quizás sí. Ya que estás modificando los contratos, hacé que la reestructuración se adapte a lo que hay que hacer en la economía argentina. Da la sensación de que es al revés. “Resolvamos esto rápido y ahí vemos qué hacemos”. No me parece la forma correcta. La idea de la reestructuración es abrir el mercado, y este no se reabre hasta que no tengas un plan. Entonces para qué estás haciendo todo esto. Yo no digo que sea bueno declarar un default, pero Argentina implícitamente está defaulteando. Hacer una reestructuración es una forma de default.

—¿Plantea que es mejor ir a un default y después negociar?

—No digo que el default sea mejor, digo que es inevitable. ¿Qué es mejor: hacer un arreglo malo por apurarte, o dejar de pagar hasta tener un plan y en ese momento sentarte seriamente y tener un acuerdo que sea consistente con la política económica que determinás? Si estás en una situación en la cual te siguen fondeando de afuera, decís “no puedo hacer default porque no me entra más el dinero”. Pero en Argentina desde hace bastante tiempo no entra un peso. A mi entender, lo peor sería hacer una reestructuración ahora y que haya otra en cinco años porque la que se hizo resulta que no fue suficiente. ¿Desde cuándo un gobierno nacional y popular espera a arreglar con bonistas externos para tener un plan en el país?

—Stiglitz dijo que había que pensar en quitas significativas, ¿estima que va en esa dirección?

—Coincido en que intuitivamente parecería eso. Pero no es serio hablar de un recorte si no sabés de qué economía estás hablando. Un acuerdo sostenible a largo plazo tiene que tener un haircut razonable. No puedo dar un número hasta que no vea un plan. Pero si yo no sé cuál es el plan, no hago un recorte de menos de 30% o 40%.

—¿Cómo afectaría un default de la provincia de Buenos Aires en la negociación de la deuda nacional?

—Todos saben que Kicillof tiene los US$ 250 millones; no quiere pagarlos porque quiere reestructurar. Que pague o no, no cambia el tema. Estamos perdiendo el tiempo en vez de ir a lo fundamental, que sería que tanto Kicillof como el gobierno central piensen un plan serio más que estar pretendiendo que no hay default. Si no desarrollás un plan serio no se reabre el mercado, no salís del cepo y cualquier deuda que arregles ahora va a fracasar de vuelta.

Alberto Bernal. “Sería un error garrafal entrar en una cesación de pagos”

Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Investments, advirtió en charla con PERFIL que sería “un error garrafal” que la Provincia de Buenos Aires caiga en default en medio de la renegociación de la deuda nacional.

—¿Cómo ve la renegociación de la deuda nacional, y cómo cree que va a salir?

—Que vayan a publicar el análisis de sostenibilidad de la deuda es buena noticia porque implica más transparencia. El cronograma es muy positivo, porque el mensaje inequívoco es que se quiere avanzar rápido. Que apuren los tiempos implica o que el Gobierno piensa que el mundo es Disney o que entiende que para sacar la renegociación rápido debe haber una oferta decente. Quiero creer lo segundo.

—La oferta del gobierno nacional se presenta en la segunda semana de marzo, según el cronograma de Martín Guzmán. ¿Es posible cerrar la negociación el 31 de ese mes?

—Es viable mientras haya buena fe. (El cronograma) me genera confianza de que hay un interés de avanzar en esto rápido y la única forma es ofrecer algo decente, no sé si es disminuir los cupones, si capitalización o no capitalización. El punto es que la oferta tiene que valer más que lo que valen los bonos en el mercado secundario en este momento para que la gente participe. Si es así, esto sale adelante bien.

—Stiglitz dijo que debe haber quitas significativas en los bonos.

—Sus comentarios generaron un movimiento importante porque pensaron “Guzmán hará lo que dijo Stiglitz”. Me niego a creer eso. Si la idea es que habrá quitas significativas, no hay conversación y nos fuimos a un default. No hay argumento válido para decir que Argentina necesita declararles un 50% de quita a los bonistas porque los números no lo muestran.

—¿Cree que es posible que la Provincia de Buenos Aires entre en default?

—Espero que en el minuto noventa, cuando se va a acabar el partido, se tomen las decisiones para evitar que Buenos Aires entre en default. Quiero creer que Guzmán entiende el costo que implicaría para la estabilidad financiera del país negociar con Buenos Aires en default. Creo que hay posibilidad de que se mejore la oferta en las próximas horas, y que hay un interés de los inversionistas en participar si hay buena fe. No es tan difícil llegar a ese 75% si hay algo lógico sobre la mesa.

—¿Qué sería algo lógico?

—No sé si pagar el 10% de la amortización, o hacer un préstamo puente. La política es el arte de lo posible. Sé que hay instituciones que se acercaron a la Provincia a proponerle un crédito puente, etc. Opciones hay mil, esto es si quieren o no quieren.

—¿Cómo impactaría un default de la Provincia de Buenos Aires?

—Los tenedores de los bonos bonaerenses son los mismos que tienen los bonos soberanos. Todo Wall Street sabe que hay opciones y que se le ofrecieron para evitar el default. Si la idea es el default para forzar a los inversionistas a aceptar una mala oferta del soberano, Argentina está equivocada, porque no tiene la capacidad de resistir mucho tiempo por fuera del mercado. Un default lo único que hará es generar más depreciación del tipo de cambio, más inflación, más erosión de salarios, menos crecimiento. Sería un error garrafal desde el punto de vista del manejo de la economía entrar en una cesación de pagos.

—¿El FMI aceptaría solo estirar plazos, sin ir a un acuerdo de facilidades extendidas?

—Asumiendo que Alberto Fernández tiene la capacidad de caerle bien al presidente Donald Trump, sí.