El operativo clamor por CFK resiste con la vice de candidata como plan A y B

El operativo clamor resiste. Para la dirigencia kirchnerista hay plan A que es Cristina Kirchner y plan B que también tiene a la vicepresidenta como protagonista. “No hay otro nombre, la candidata tiene que ser ella”, insiste un funcionario que responde a la titular del Senado. Aunque las elecciones en las provincias detuvo los actos en el interior, habrá actividades más reducidas hasta el 25 de mayo, día en el que buscan llenar la avenida 9 de Julio para hacer el último pedido público antes de que CFK tome una decisión.

“Para que la salud sea un derecho y no una mercancía, Cristina presidenta”, es la consigna que lanzan este sábado los trabajadores de salud que responden al Frente de Todos. Se trata de una jornada más para pedir por la candidatura de la vicepresidenta. Quienes esta vez saldrán a la calle, sobre todo en el territorio bonaerense, son los trabajadores de salud. En los más de 130 puestos que instalarán, hablarán de la importancia de tener un Estado presente y dirán que es Cristina Kirchner quien debe ser la representante del espacio en la boleta presidencial.

“Presidenta no es”, dijo CFK cuando los asistentes al Teatro Argentino cantaron que la querían como candidata apenas diez días atrás. “Ya di todo lo que tenía que dar”, fue otra de las frases en las que pareció correrse de la elección. Pero ni ella ni sus personas de máxima confianza confirman en privado que no jugará. Tampoco mencionan otro nombre posible.

La siguiente parada del operativo clamor iba a ser esta semana en La Rioja. Pero las elecciones en esta provincia, que se llevarán a cabo este domingo, retrasó el acto. Cristina Krichner y sus dirigentes entienden la importancia de revalidar en las urnas los distintos territorios en los que gobierna el Frente de Todos en la previa a la definición de candidaturas nacionales. “Los gobernadores tienen que ganar y si para eso no tenemos que estar en la provincia, no estaremos. No pisamos el terreno ni nosotros ni Alberto Fernández”, dicen. El gobernador, Ricardo Quintela va por un nuevo mandato en un domingo electoral que no debería haber sorpresas. Se lleva bien con el Presidente pero también con el kirchnerismo. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, fue el último dirigente nacional que pelea por una candidatura presidencial que pisó La Rioja. “No nos podés privar, ni a los riojanos, ni a los argentinos, de tenerte como oferta electoral para que podamos decidir libremente con nuestro voto”, dijo al levantar la mano del funcionario de mayor confianza de la vice.

La discusión dentro del FdT sobre si habrá una competencia interna en las PASO sigue abierta. Pero Jorge Capitanich aseguró que si Cristina Kirchner se presenta, no habrá otros postulantes. “Si Cristina compite, claramente es fórmula única y excluyente. Si ella no compite, hay que ver si se puede generar cohesión o eventualmente se generan las condiciones para propiciar primarias que representen la diversidad del espacio”, dijo el gobernador de Chaco este viernes. Desde la Casa Rosada siguen sosteniendo que tienen candidatos y sea quien sea el representante que ponga el kirchnerismo, darán la discusión en las urnas. Lo dicen convencidos de que la vice no se presentará. “Cristina y Perón nunca perdieron una elección como candidatos a presidente”, dijo Capitanich y con esta frase es que, quienes dicen que no será candidata, explican que no se presentará. Avizoran una derrota.

El acto principal para el operativo clamor por CFK sigue siendo el del 25 de mayo en la avenida 9 de julio. El kirchnerismo se prepara para mostrar una multitud en la calle y esa multitud alzará su voz por última vez antes del cierre de listas para pedir “Cristina candidata”. Faltará un mes para el cierre de listas.