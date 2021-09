El paquete de medidas económicas que quedó postergado por la ola de renuncias

Alberto Fernández no tiene respiro. A la derrota del Frente de Todos se le sumó la crisis interna dentro de la alianza. Con la ola de renuncias de funcionarios kirchneristas que responden a Cristina Fernández, el paquete de medidas que se anunciaría este jueves quedó en frenado hasta nuevo aviso.

En línea con lo que le reclamaron referentes K, el presidente preparó una serie de medidas para paliar el efecto de “bolsillos flacos” de la población. Fuentes de economía consultadas por PERFIL afirmaron que se habrá una deducción especial en el Impuesto a la Ganancias. Actualmente, el mínimo no imponibles es 150 mil pesos y este piso continuará igual. Lo que cambia es que se permitirán descontar ítems de gastos -aún no especificados- y así bajar el monto tributario a pagar.

El presidente Alberto Fernández.

Alberto Fernández: "La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas"

Según explicó el tributarista César Litvin, esta deducción será a $175 mil en bruto y retroactiva a enero. Es decir, que se sumaría a las devoluciones que ya está realizando la AFIP con el ajuste anterior. “Esto no soluciona el problema en la medida que no se actualicen las tablas y el mínimo no imponible. Con la dinámica inflacionaria que hay, es necesario un sistema de actualización automático y semestral. Es un analgésico no un antibiótico la medida que pretenden anunciar”.

En esta línea, el tributarista Iván Sasovsky señaló que el Impuesto a las Ganancias es una herramienta política que están utilizando para "dar una buena noticia a la clase media". “Es el único anuncio impositivo que pueden dar y no creo que lo haga hasta que se defina la situación de sus funcionarios”, agregó.

El Frente de Todos enfrentado.

Alberto Fernández no rompe y arranca una negociación con un "reparto equitativo de pérdidas"

Por otra parte, también aumentaran jubilaciones, pensiones y AUH entre un 6 y un 10 por ciento. En principio, sería una sola cuota aunque no se descarta que los beneficiarios de ese incremento lo puedan percibir en octubre y noviembre.

También habría aumento del salario mínimo, más créditos a tasas subsidiadas para consumo, y reintegro del 5% aproximadamente en los gastos con tarjeta de crédito y débito.

Desde el oficialismo pretenden dar un respiro a la economía y al bolsillo de los argentinos. El objetico que se plantearon es generar más consumo y poder adquisitivo. Sin embargo, la crisis dentro del Frente de Todos cambió las prioridades. Por su parte, el presidente Alberto Fernández manifestó en su Twitter que por el momento "no va a tomar decisiones bajo presión". Al parecer, la postergación del paquete de medidas económicas es una de decisiones que debe esperar.