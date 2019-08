De campaña, Miguel Ángel Pichetto propuso "levantar el techo" del impuesto a las ganancias

Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, se refirió días antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Oligatorias (PASO) a un tema que el propio Mauricio Macri tuvo entre sus objetivos centrales al postularse en 2015 para la presidencia, cuando prometió que los trabajadores dejarían de pagar el impuesto a las Ganancias.

"Hay que levantar el techo de Ganancias. Hoy está en 38 mil pesos", consideró este miércoles 7 de agosto el senador peronista. Para Pichetto, el límite del Impuesto “cree que hay que levantarlo a 60 o 70 mil pesos". "No soy ministro de Economía, pero hay cosas que inevitablemente habrá que hacer, porque la realidad las impone", diagnosticó el legislador en una entrevista con el medio cordobés Cadena 3.

Consultado sobre los motivos por los cuales esas reformas no se hicieron durante los tres años y medio de gestión de Cambiemos, sostuvo: "No se hicieron porque hubo una crisis. No se iban a cobrar retenciones al campo tampoco, pero vino la corrida y eso impactó en el país: hubo que recurrir al fondo y reformular la economía", argumentó.

En esa línea, el legislador planteó también la necesidad de “bajar el sistema impositivo” y se refirió además a una posible reforma laboral: consideró que se tiene una "idea errónea y negativa en la mirada del trabajador" cuando se habla de reformas en el mundo del trabajo. "Hoy el mundo está discutiendo otras cosas como la competitividad, por eso atrasa tanto Argentina", dijo Pichetto.

"Necesitamos un sistema impositivo diferente. La Pyme no puede tener un régimen laboral tan rígido. Debe tener un sistema ligado a la demanda. Hay que definir qué es Pyme. Habrá que verificar el monto que factura una pequeña y mediana empresa", agregó el dirigente justicialista.

Respecto de las obligaciones impositivas de las pequeñas y medianas empresas, Pichetto agregó: "Si invierte, hay que eximirlo de Ganancias. El régimen laboral Pyme, micropyme y monotributista debe ser diferente, no debe tener rigidez de normas de contrato de trabajo".

Pichetto acusó a Fernández de querer "provocar corridas o un escenario parecido al de 2001"

En su visita por Córdoba, el compañero de fórmula de Mauricio Macri auguró un "amplio triunfo de más de 20 puntos" en esa provincia, y en relación a los números que se verán en la elección primaria a nivel nacional también se mostró optimista al señalar que cree que se Juntos por el Cambio "se impondrá por tres o cuatro puntos" sobre el Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En ese sentido, apuntó a que pueda resolverse en octubre, sin llegar a una segunda vuelta. "Vamos a tener un gran resultado, creo que vamos a lograr un gran resultado que se va a ratificar en octubre con un triunfo de Macri", opinó Pichetto.

A.G./F.F.