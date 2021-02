Elecciones en el PJ: quiénes son los que no acompañan a Alberto Fernández

La tradición de la lista única en el Partido Justicialista podría terminarse en las próximas elecciones, incluso habiendo una lista que postula al propio presidente Alberto Fernández para dirigir el histórico Partido Peronista. Se trata de la lista del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que obtuvo los avales y sin favoritismo propuso una lista diferente que incluye a importantes dirigentes y exfuncionarios disidentes.

Si bien desde la lista del jefe de Estado aseguran que hasta el viernes podría haber impugnaciones y que podría terminar habiendo una lista única como marca la tradición, lo que está claro es que hay un sector relegado en el oficialismo, en la coalición gobernante, que quiere debatir y disputar el rumbo de la Argentina. La dirigente de la organización social Tupac Amaru detenida, Milagro Sala, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la exsíndica de la Sigen y esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, y el exjefe de la Unidad de Información Financiera José Sbatella, son algunos de los nombres que integran la lista alternativa.

También es cierto que está clara la diferencia entre ambas listas en el armado, donde Máximo Kirchner y el propio Alberto Fernández decidieron la conformación que también tendrá gobernadores como Kicillof y Manzur y que está descontada su victoria de darse finalmente una disputa.

En tanto la especulación del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se terminó y decidió bajarse de otra lista que proponía disputar la conducción del PJ nacional. Ese acuerdo no pareciera estar llegando con la otra lista a pesar de las reuniones que viene manteniendo Rodríguez Saá y Alberto.

Mariotto sobre las elecciones del PJ: "Somos un frente electoral, queremos que sea un frente político"

"Presos políticos"

Entre las diferencias con la lista de Fernández que marcó Mariotto en una entrevista con PERFIL, hay una perspectiva clara en cuanto a si en la Argentina hay o no hay presos políticos. Para Mariotto, el lawfare del que habló el Presidente en su discurso de asunción aquel 10 de diciembre de 2019 incluye las detenciones de Boudou, D'Elía, Sala, De Vido, entre otros, más allá de las causas que aquejan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa acordó mantenerse aislado de esta elección y no estará vinculado políticamente con la lista del oficialismo, a pesar de integrar la coalición.

Es cierto que desde la lista alternativa no se sienten "opositores a Alberto" ni del oficialismo, porque lo que buscan es "marcar reglas de juego para dejar de ser un frente electoral", hay aspectos en los que se notan las diferencias. A pesar de ser candidatos más afines al kirchnerismo más relegado de los últimos años, no buscan abrirse del partido como en su momento hizo la vicepresidenta al crear el frente de Unidad Ciudadana.

Y, a pesar de que sea Cristina la política que más represente a este sector, los hombres de ella con más poder y responsabilidad de gestión como Axel Kicillof, Máximo Kirchner o Eduardo "Wado" De Pedro jamás han salido a hablar de los presos políticos o de algunas diferencias como el pago de la deuda al FMI que critica el sector ultrakirchnerista.

Sin Sergio Massa, quienes son los nombres en la lista de Alberto Fernández para presidir el PJ

Borrados del PJ

Ahora Minnicelli denunció que ella y su marido Julio de Vido fueron borrados de los registros de afiliados del PJ, luego de la presentación de listas para las elecciones partidarias. Tras la presentación de las listas el pasado lunes por la noche, Minnicelli envió una nota al actual titular del PJ, José Luis Gioja, en la que denunció haber detectado "una gravísima irregularidad" sobre su filiación partidaria y la de su esposo, quien se encuentra detenido.

"Revisando los registros de afiliación verifico que hemos sido 'borrados' de los listados, motivo por el cual recurro a la página web del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos y advierto que 'no figuramos en el registro nacional de afiliados'", indicó la esposa del ex ministro.

Minnicelli solicitó al PJ que "tome de inmediato las medidas conducentes a corregir esta flagrante violación al derecho constitucional de afiliarse o desafiliarse que tienen todos los ciudadanos argentinos" y que tanto ella como De Vido vuelvan a ser incluidos "en el listado de afiliados" del Partido Justicialista.

Y es que en caso de no figurar como afiliada al partido la dirigente no solo no podría votar en las elecciones internas del 21 de marzo sino que tampoco podría ser candidata en la lista que encabeza Rodríguez Saá, la cual está sujeta a revisión de la Junta Electoral del PJ.

JD CP