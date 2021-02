Mariotto sobre las elecciones del PJ: "Somos un frente electoral, queremos que sea un frente político"

"Macri iba a llevarnos a un abismo. Y ante la urgencia de ganar, construimos una unidad para apoyar a Alberto Fernández. Pero sin un programa ni reglas de juego. Ahora queremos construir eso mismo", afirmó a PERFIL el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, al confirmar que integrará la lista del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en las elecciones del PJ nacional. Si bien la lista no está aprobada aún, es la que pretende competir precisamente con la candidatura del Presidente de la Nación y romper con el esquema de la "lista única".

"Si nos aprueban la lista podemos construir una lista de unidad, pero no lista única", aclaró Mariotto, que aseguró que dicha lista (que también incluye por ejemplo a la dirigente jujeña Milagro Sala) fue la primera y única en presentarse a tiempo y que aún no la confirmaron para competir. "Si no la aprueban es por burocracia".

Al margen del respeto por el partido y la figura presidencial, las diferencias dentro de la coalición gobernante son notorias en algunas cuestiones y la lista que busca competir con Fernández es el fiel reflejo de eso: "Nosotros sí creemos que hubo presos políticos durante el gobierno de Macri y que también los hay ahora. Tampoco estamos de acuerdo en pagar a buitres sin auditar deuda".

Sin embargo, la diferencia en la coalición no se desprende únicamente de si siguen el ala dura de Cristina Fernández de Kirchner o la del tándem moderado Alberto-Massa, sino también la responsabilidad de gestión. Es que cuando se consultan por los presos políticos en Casa Rosada, ni los funcionarios de primera línea más cercanos a la vicepresidenta quieren hacer pública su postura, porque "es darle de comer a la oposición" y en este 2021 hay elecciones legislativas.

Luis D'Elía se suma a las críticas de De Vido contra Massa: "Negar los presos políticos es una provocación"

Sobre esto, Mariotto enfatizó el espíritu crítico constructivo del peronismo: "El peronismo es rebeldía. Nosotros no pegamos un portazo, queremos un espacio para discutir estas diferencias que siempre estuvieron en el peronismo. Queremos que lo que empezó como un frente electoral sea un frente político con reglas de juego y un programa".

"El movimiento siempre tuvo perfiles como el de Alberto (Fernández), pero cada uno forma parte de nuestro universo peronista, con sus matices. Ocultar esos perfiles y mimetizarse le quita fogosidad al movimiento", agregó.

Por último, hizo mención a la relación del Gobierno y los medios y afirmó: "Tengo una mirada muy crítica, ha tenido el Presidente una posición en contra de La Ley de Medios, esto está mal porque el monopolio que existe es distorsivo".

Las elecciones fueron postergadas en más de una ocasión por pandemia y ahora tienen la fecha del 21 de marzo.

J.D. /